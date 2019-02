Emil Rengle, declarații tranșante despre Brigitte Năstase: “Citea Biblia, apoi îi jignea pe la spate”

Emil Rengle a făcut declarații tranșante la adresa lui Brigitte Năstase, despre care a afirmat că, la scurt timp după ce citea Biblia, bruneta îi jignea pe la spate pe ceilalți concurenți ai emisiunii “Ferma”. Fostul participant a fost al doilea care a părăsit competiția de la Pro TV.

În cadrul unui interviu difuzat în cadrul emisiunii prezentată de Cătălin Măruță, carismaticul Emil Rengle a oferit câteva amănunte despre bisericuțele formate la show-ul “Ferma”. Coregraful a mărturisit cu sinceritate că a fost șocat de atitudinea și comportamentul lui Brigitte Sfăt. Aceasta citea Biblia și, ulterior, îi jignea pe la spate pe cei rămași în emisiunea concurs de la Pro TV. Tânărul dansator a subliniat că nu o judecă pentru gesturile sale pe cunoscuta vedetă, însă nu i se pare deloc potrivit ceea ce a făcut.

“Unele persoane au manipulat în «Ferma». Nu am simțit asta, probabil că am fost puțin naiv. De exemplu, am fost surprins de personajul lui Brigitte. Am apreciat foarte mult că Brigitte avea nevoie de un moment să citească Biblia, dar după, în testimonial vedeam cum îi judeca pe alții, ba chiar îi jignea pe la spate. Acesta este un mic exemplu. Eu nu o judec pe Brigitte. Mi-au plăcut,în schimb, Remus și Marius, cei doi Ninja”, a declarat Emil Rengle.

Când a ieșit din concursul “Ferma”, Emil Rengle a oferit un interviu de excepție în cadrul căruia a vorbit și despre relația încordată cu Brigitte Năstase: “În momentul în care am îmbrățișat-o, am fost foarte sincer, pentru că sunt fascinat de povestea ei din pușcărie. Eu mă uit la toate serialele de pe online cu pușcării. Dar când am îmbrățișat-o, parcă am îmbrățișat un frigider. Mai rece de atât nu putea să fie. Nu mi-a acceptat îmbrățișarea și aici mi-am dat seama că Brigitte nu are o problemă cu mine, ea are o problemă cu a primi dragostea oamenilor. Putea să fie oricine în locul meu. Ea nu este obișnuită să fie îmbrățișată. De atunci, a început acest joc. Eu flirtam cu ea pentru că îmi plăcea cum reacționa. Chiar o puneam în niște situații în care nu știa cum să reacționeze, o scoteam din zona de confort”.

Emil Rengle, eliminat de la “Ferma” 2019

În timpul declarațiilor, fostul concurent de la “Ferma” 2019 a enumerat și motivele pentru care crede că a fost eliminat din competiția acerbă: “Am avut ghinion, n-am fost atent. Am fost și foarte sigur că o câștig proba, pentru că mi s-a părut că o să mă descurc mai bine decât Jorge și atunci am luat foarte relaxat treaba asta. L-am ales pe Jorge pentru că l-am auzit de mai multe ori că-i este dor de familie și atunci mă gândeam că este o slăbiciune de care aș putea să mă folosesc. Ăsta a fost primul motiv. Al doilea motiv a fost faptul că-l simțeam mai obosit și eram încrezător că o să fiu mai puternic ca el la probe”.