Ce s-a ales de Emil Rengle! Ce a făcut cu cei 130.000 de euro câștigați la „Românii au Talent”

Emil Rengle a reușit să câștige show-ul “Românii au talent“, iar toată lumea se întreabă ce face acum dansatorul, dar și ce a făcut cu cei 130.000 de euro, pe care i-a câștigat la emisiune. De menționat este faptul că premiul a fost de 120.000 de euro, însă a primit și un bonus de 10.000 de euro, pentru originalitate.

După câteva luni, după ce a câștigat ‘Românii au talent’, Emil Rengle se bucură de atenția oamenilor din jur, dar a primit și mai multe proiecte la ProTV. Acum, artistul a ajuns concurent la “Ferma”.

“În foarte bine și foarte bine mult. Mă bucur foarte tare de atenția oamenilor pe stradă și sunt foarte norocos că sunt oprit să vorbesc cu ei sau să fac poze, eu mă bucur de lucrurile acestea. Sunt fericit că omul acela vine și îmi dă din iubirea sa. Chiar sunt foarte fericit și recunoscător pentru tot ce mi se întâmplă. Mă încarc cu energia oamenilor din jur, observi? Super mult! Pe mine asta mă inspiră cel mai mult, oamenii în general. Acum 3 sau patru ani, chiar atunci când a fost prima ediție Untold în România am urcat pe scenă și am performat în chiloți. M-am simțit excelent. A fost testul vieții mele„, a declarat Emil Rengle pentru Viva.ro.

Ce a făcut cu cei 130.000 de euro câștigați la „Românii au Talent”

Câștigătorul „Românii au talent”, Emil Rengle, a investit sume uriașe în calatorii. Muncește de la 16 ani și spune ca toate veniturile au fost cheltuite pe vacanțe. Artistul mai consideră că e timpul să treacă la un al nivel.

“Tu cunosti vreun artist care sa puna bani deoparte? Am zburat, am plecat si aceste lucruri mi-auadus experiente de viata pe care n-o sa le uit niciodata. Ori de cate ori aveti ocazia, investiti inainte de haine, de lucruri materiale, in niste plecari pentru ca planeta asta e a noastra, a tuturor, si este atat de minunata si e pacat sa pleci de aici fara sa o vezi pe toata. Legat de castigul de la „Romanii au talent”… partea care mi-a ramas mie am sa o investesc intr-o locuinta, cel mai probabil, ca sa-mi construiesc cuibul aici in Bucuresti, in Romania, si sa am un loc sigur, locul unui artist de unde pot sa-mi iau zborul”, spunea Emil Rengle.