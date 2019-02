Astăzi, Emil Rengle a revenit acasă după o experiență unică pe care a trăit-o la emisiunea “Ferma”, de unde a fost elimnat seara trecută. Fostul concurent al show-ului de a Pro TV a vorbit despre ce trăirile sale din timpul acestei competiții, despre relația încordată cu Brigitte Năstase, dar și despre controversata scenă a băii alături de Remus Boroiu, care a scandalizat întreaga Românie.

Emil Rengle a vorbit despre controversata scenă a băii alături de Remus Boroiu la “Ferma”

Deși și-a dorit enorm să plece cu premiul cel mare de la “Ferma”, Emil Rengle a pierdut duelul cu Jorge și a fost nevoit să părăsească ferma. În cadrul unui interviu pe care l-a oferit astăzi, după ce a ajuns în București, el a făcut câteva mărturisiri sincere despre cea mai comentată scenă din acest sezon al show-ului de la Pro TV, respectiv atunci când a făcut baie în aceeași cadă cu Remus Boroiu.

“Baia pe care am făcut-o cu Remus a fost printre cele mai frumoase momente și vă zic și de ce. Pentru că, după o săptămână în care ești murdar, dormi în haine de schi, nu ai prieteni acolo, Remus a fost acel om cu care m-am conectat la un nivel foarte mișto. În momentul în care am făcut baie, am făcut baie cum aș face cu orice alt tovarăș. Mie nu mi se pare ieșit din comun să faci baie cu un tovarăș de-al tău. Eu așa sunt. Eu aș face baie cu toți de acolo. Cel mai mult mi-ar fi plăcut să fac baie cu Mihaela Rădulescu. Dar n-am putut. Mie nu mi se pare ceva deplasat”, a declarat Emil Rengle în cadrul unui live făcut pe pagina oficială de Facebook a emisiunii “Ferma”.

Emil Rengle, eliminat de la “Ferma” 2019

În timpul declarațiilor, fostul concurent de la “Ferma” 2019 a enumerat și motivele pentru care crede că a fost eliminat din competiția acerbă: “Am avut ghinion, n-am fost atent. Am fost și foarte sigur că o câștig proba, pentru că mi s-a părut că o să mă descurc mai bine decât Jorge și atunci am luat foarte relaxat treaba asta. L-am ales pe Jorge pentru că l-am auzit de mai multe ori că-i este dor de familie și atunci mă gândeam că este o slăbiciune de care aș putea să mă folosesc. Ăsta a fost primul motiv. Al doilea motiv a fost faptul că-l simțeam mai obosit și eram încrezător că o să fiu mai puternic ca el la probe”.

Emil Rengle a vorbit și despre relația încordată cu cu Brigitte Năstase: “În momentul în care am îmbrățișat-o, am fost foarte sincer, pentru că sunt fascinat de povestea ei din pușcărie. Eu mă uit la toate serialele de pe online cu pușcării. Dar când am îmbrățișat-o, parcă am îmbrățișat un frigider. Mai rece de atât nu putea să fie. Nu mi-a acceptat îmbrățișarea și aici mi-am dat seama că Brigitte nu are o problemă cu mine, ea are o problemă cu a primi dragostea oamenilor. Putea să fie oricine în locul meu. Ea nu este obișnuită să fie îmbrățișată. De atunci, a început acest joc. Eu flirtam cu ea pentru că îmi plăcea cum reacționa. Chiar o puneam în niște situații în care nu știa cum să reacționeze, o scoteam din zona de confort”.