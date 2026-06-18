Emilia Ghinescu, adevărul despre relația cu Viorel Neagoe. Cum au rezistat împreună

La aproape un an de relație, Emilia Ghinescu și partenerul ei se află într-o etapă importantă a poveștii lor de dragoste. Cu acest prilej, artista a ales să vorbească sincer despre dinamica dintre ei, inclusiv despre situațiile mai dificile care apar ocazional în cuplu și despre felul în care reușesc să le gestioneze.

În același timp, aceasta a oferit câteva detalii și despre direcția în care se îndreaptă relația lor. Artista a menționat că au planuri comune și o viziune optimistă asupra viitorului împreună.

Emilia Ghinescu și Viorel Neagoe celebrează un an de relație

Cântăreața de muzică de petrecere și partenerul său formează un cuplu discret. Cei doi își trăiesc povestea de dragoste fără să lase diferența de vârstă dintre ei să reprezinte un obstacol.

Artista și-a asumat relația cu naturalețe. Însă a ales să nu expună prea mult detaliile vieții personale. Ea a preferat să își păstreze discreția în ceea ce privește planul sentimental. Într-o declarație recentă, Emilia Ghinescu a vorbit despre faptul că relația cu Viorel Neagoe se apropie de pragul de un an.

Vedeta a explicat, totodată, că a ales să își țină viața amoroasă cât mai ferită de atenția publicului, motivând că își dorește să protejeze intimitatea cuplului și să se bucure de relație într-un mod cât mai liniștit, fără expunere mediatică excesivă.

„Da, sărbătorim, în curând, un an de relație. Într-adevăr, nu ne-am afișat de la început. Este ideal să lași un pic timpul să-și spună cuvântul, să te cunoști cu omul respectiv, pentru că nu poți, de la început, așa, să spui: «Vai, noi o să fim nu știu pentru toată viața împreună» sau «chiar ne potrivim». Pentru că la noi este și o diferență de vârstă și atunci e clar că trebuia să existe acest timp de cunoaștere, de acomodare, timp necesar și pentru mine, dar și pentru el, în egală măsură. Adică erau lucrurile absolut normale”, a declarat Emilia Ghinescu pentru Spynews.ro.

Emilia Ghinescu și Viorel Neagoe se apropie de aniversarea primului an petrecut împreună, un reper pe care îl consideră semnificativ în povestea lor de cuplu.

Chiar dacă vor fi ocupați în ziua respectivă cu un eveniment, cei doi intenționează să își facă timp ulterior pentru a marca momentul într-un cadru mai personal și să îl sărbătorească într-un mod special.

„În momentul în care împlinim un an, o să fim la un eveniment. Cu siguranță o să sărbătorim undeva, da. O să sărbătorim lucrul ăsta pentru că e ceva important pentru noi. Și vrem să marcăm cumva”, a mai spus cântăreața.

„Ne înțelegem extraordinar. Și o spun cu mâna pe inimă”

Emilia Ghinescu a oferit detalii despre relația ei cu Viorel Neagoe. Mai mult, ea a subliniat că diferența de vârstă de aproximativ două decenii nu reprezintă un impediment între ei.

Artista a explicat că se simte foarte bine alături de partenerul său. Blondina a menționat că există o armonie și o înțelegere rar întâlnite în experiențele sale anterioare. Potrivit acesteia, faptul că se sprijină reciproc și au o conexiune puternică a contribuit semnificativ la stabilitatea relației lor.

„Dar uite că am rezistat un an de zile și sper din tot sufletul să rezistăm mulți ani. Eu asta îmi doresc, așa își dorește și Viorel, pentru că ne înțelegem foarte bine și suntem… contrar faptului că există diferență de vârstă între noi, ne înțelegem extraordinar. Și o spun cu mâna pe inimă, eu nu m-am înțeles cu oameni din viața mea, chiar dacă restul persoanelor care comentează în online m-au tot cuplat cu tot felul de bărbați, de parcă aș fi avut 30.000 de bărbați. Eu nu am avut decât trei relații mari și late, pe care le-am declarat și pe care mi le susțin, relații de durată, foarte lungi, cu ani în spate, și voi ați știut întotdeauna. Și când am ieșit din ultima relație, s-a știut. Nu m-am înțeles niciodată atât de bine, să fim pe aceeași lungime de undă, și mă bucur să văd lucrul acesta. Face pentru mine lucruri pe care alți oameni, alți bărbați nu le-au făcut”, mai spune artista.

Cum gestionează cei doi parteneri momentele dificile din relație

Emilia Ghinescu a vorbit deschis despre debutul relației cu Viorel Neagoe. Vedeta a recunoscut că începutul nu a fost unul lipsit de obstacole. Artista a explicat că una dintre principalele provocări a fost acomodarea partenerului său cu atenția publică și cu reacțiile uneori critice din mediul online, aspecte care vin frecvent odată cu statutul de persoană publică.

„Am trecut proba timpului. Primul an e cel mai greu. Da, a fost destul de greu, să știi, da. A fost destul de greu pentru că eu vin dintr-o lume… eu sunt într-o lume în care hate-ul este la el acasă și face parte din meniul zilnic. Și atunci, un om care nu a trăit în lumea asta și nu vede chestia asta și nu se lovește zilnic de asta, este destul de greu să accepte că este hăituit tot timpul, constant, în online. Eu m-am obișnuit cu chestia asta și nu mi se mai pare ceva greu de dus, pentru că de foarte multe ori nici nu iau în seamă… Dar pentru el, într-adevăr, a fost destul de greu”, a mai declarat cântăreața.

Care este secretul unei relații reușite

Emilia Ghinescu este de părere că baza unei relații solide o reprezintă dialogul sincer dintre parteneri. Artista consideră că este esențial ca fiecare dintre cei doi să își exprime liber trăirile, nevoile și nemulțumirile, fără rețineri sau teama de a fi criticat, pentru ca legătura dintre ei să rămână echilibrată și armonioasă.

„Până la urmă trebuie să te înțelegi cu omul de lângă tine. Evident că și eu îmi doresc să trăiesc într-o familie, și el la fel, dar dacă vom simți vreodată nevoia de lucrul ăsta, cu siguranță o vom face. Deocamdată ne gândim să stăm cât mai mult timp împreună și să fim cât mai mult timp unul lângă celălalt. Asta este tot ceea ce ne mână. Secretul relației este, în primul rând, comunicarea. Atâta timp cât ai cu cine să vorbești și ai cui să-i spui ceea ce te doare, ceea ce te supără și te nemulțumește, poți repara ceva și poți merge mai departe. Cât îți înfrânezi niște dorințe de-ale tale, niște supărări, niște nemulțumiri, crezând că înfrânându-le le poți lăsa acolo și ele se vor rezolva de la sine, asta nu este o rezolvare, să știi. Este doar o boală lungă care, până la urmă, nu duce decât la moarte sigură”, a mai declarat Emilia Ghinescu, pentru aceeași sursă.

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