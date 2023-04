Emilian e liber de contract! Concurentul de la „Te cunosc de undeva” s-a despărțit de iubită: „Asta este”

Emilian, unul dintre concurenții de la „Te cunosc de undeva”, din acest sezon, este singur, din nou. Cântărețul a vorbit despre acest subiect, în cadrul unui interviu recent.

Emilian și fosta lui iubită au rămas în relații bune, chiar dacă despărțirea nu a fost una ușoară pentru niciunul dintre ei. Cântărețul susține că despărțirea a avut loc recent, iar acum își dorește timp să se vindece.

Emilian, despre despărțirea de fosta iubită: „Nu vreau să mai caut acum pe cineva”

Concurentul de la „Te cunosc de undeva” nu a vrut să dea foarte multe detalii despre motivele care au dus la ruptura dintre el și fosta iubită, însă a mărturisit că lucrează la el însuși, pentru a lua ce-i mai bun din fiecare experiență de viață. Totodată, artistul nu-și dorește pe altcineva în viața lui, pentru că vrea să se focuseze pe el și pe proiectele în care este implicat.

„Nu, nu mai este. Mănânc dulce ca să mă îndulcesc, că viața e amară. Glumesc. Da, sunt singur, ce să spun mai mult de atât, asta este. Oamenii vin în viața ta, pleacă din viața ta, important este să rămâi cu ceva, cu învățături, cu lucruri bune și amintiri frumoase. Asta s-a întâmplat. Este OK, nu de foarte mult timp. (n.r. s-a produs despărțirea). Am rămas în relații OK, cum e normal să fie. Nu mai vreau să mai caut acum pe cineva. Dacă este să fie, bine, dacă nu este să fie, să nu fie. Am făcut de multe ori greșeala asta, să încerc să îmi umplu golul singurătății cu cineva în loc să trăiesc bine cu mine. Cumva, la asta lucrez acum”, a declarat Emilian pentru Ego.

