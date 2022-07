Emily Burghelea, nostalgică la Neversea. Cum petrecea fosta asistentă de la Antena 1 înainte să devină mămică

Emily Burghelea și-a făcut apariția la Neversea, cel mai așteptat festival de muzică de la malul mării, însă nu oricum. Fosta asistentă de la Antena 1 a venit singură, însă în amintirea vremurilor bune aceasta a memorat toate petrecerile dinainte de a deveni mămică și a vorbit despre toate nopțile nedormite. În exclusivitate pentru CANCAN, Emily Burghelea a spus tot!

Pentru că nimic nu mai este la fel de când a devenit mămică, stilul de viață al fostei asistente de la ”Acces Direct” s-a schimbat, însă asta nu o împiedică să-și aducă aminte de vremurile în care petrecea până în zori.

Emily Burghelea, singură la festivalul de muzică Neversea

Sabin, reporterul special CANCAN , a luat pulsul atmosferei festivalului Neversea, acolo unde a întâlnit-o pe Emily, singurică, fără soț și fără copil. Pentru că statutul de mamă vine la pachet și cu alte resposabilități, de data asta a fost rândul ei să se bucure de câteva ore în liniște, dacă se poate spune asta.

Vezi și: ȚINUTE EXTRAVAGANTE LA NEVERSEA 2022. CANCAN.RO A FOST LA CEL MAI MARE FESTIVAL DE MUZICĂ DE PE PLAJĂ DIN EUROPA. VEZI IMAGINI EXCLUSIVE

Întrebată cum erau petrecerile atunci când nu avea o familie întemeiată, Emily a depănat amintiri ”din tinerețe” și a mărturisit că nu lipsea de la niciun eveniment:

”Distracția înainte era mult mai hardcore, adică rămâneam până dimineața, eram sufletul petrecerii, eu deschideam, eu închideam. Lucrurile se schimbă și un copil chiar îți schimbă viața în proporție de 100%. Este cea mai frumoasă din viața mea!”, ne-a declarat Emily Burghelea în exclusivitate.

Cum se distrează Emily Burghelea la doar un an după ce a devenit mămică

Le-a făcut pe toate, a experimentat și s-a distrat, însă lucrurile s-au schimbat la 180 de grade de când a devenit mămică. Dorința de a petrece cât mai mult timp alături de fetița ei este mult mai puternică, iar acum asta pare să fie activitatea care o împlinește cu adevărat.

Vezi și: ESTE PLAJA NEVERSEA UN LOC BLESTEMAT? NICI CELOR MAI EXPERIMENTAŢI MEDICI LEGIŞTI NU LE-A VENIT A CREDE CE AU GĂSIT ACOLO

Înainte să fiu mămică, le-am făcut pe toate – Untold, Neversea, deci chiar am fost la absolut toate. Iar acum, de exemplu, am fost la Summer Well, am culcat-o pe Amedea și am mers la festival. Am plecat acasă prima. Am stat 2 ore și am plecat acasă.

Puteam să stau 2-3 ore, însă am preferat să vina acasă la copil, să stau și să dorm cu Amedea”, ne-a mai spus Emily Burghelea.