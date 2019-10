Emoționant! Ce a făcut câinele unui tânăr de 21 de ani din Iaşi, după ce stăpânul lui a murit într-un accident rutier

O postare emoționantă pe care un internaut a făcut-o pe rețelele de socializare a lăsat fără cuvinte pe cei ce au privit imaginile. Gestul pe care l-a făcut un câine, după ce stăpânul lui, un tânăr de 21 de ani, a murit într-un accident rutier, a șocat pe toată lumea.

Patrupedul nu a mai vrut să plece de la locul unde a murit stăpânul lui, iar cineva i-a făcut o cușcă, să se poată adăposti. Bărbatul care a făcut postarea pe Facebook crede că acel câine o să stea în acel loc până își va da ultima suflare.

“CAT DE DEVOTAT ITI POATE FI UN PRIETEN (la care noi ii spunem caine)…Azi, in com.Vladeni, Iasi. Acum aprox.doua saptamani, in urma unui accident rutier, a murit un tanar de 21 ani. Cineva i-a facut o cusca. Desi e din primul sat, de atunci, cainele lui a ramas in acel loc…si e posibil sa-si dea ultima suflare tot acolo. Poate fi, pentru noi, care ne numim oameni, o lectie de viata…“, a scris Habet Mihai pe pagina sa de Facebook.

“Foarte frumos din partea cainelui, este zicala pura romaneasca (prietenul omului cel mai bun e cainele?) trist ptr acel tanar imi pare rau, si condoleanta familiei“, este un mesaj apărut la postare.



De ce e câinele cel mai bun prieten al omului?

Oamenii şi câinii îşi împart existenţa de peste 30.000 de ani, iar acum oamenii de ştiinţă au aflat una dintre explicaţiile acestei bune înţelegeri dintre cele două specii: între creierele oamenilor şi ale cele câinilor au fost descoperite asemănări uimitoare.

Câinii răspund la emoţiile trădate de glas în acelaşi mod ca şi oamenii: atât câinii, cât şi oamenii au anumite arii cerebrale asemănătoare, destinate acestui proces, arată cercetările.

Acesta este primul studiu în care sunt comparate, cu ajutorul imagisticii prin rezonanţă magnetică funcţională (fMRI), creirul uman şi creierul unor animale non-primate.

Câinii şi oamenii trăiesc într-un medii sociale similare, dar folosesc şi mecanisme cerebrale similare pentru a procesa informaţiile de ordin social. După părerea lui Attila Andics, această descoperie ar putea explica de ce comunicarea verbală a oamenilor cu câinii este aşa de eficientă.

Rezultatele, publicate în jurnalul Current Biology, sugerează că ariile cerebrale asociate cu procesarea informaţiilor verbale au evoluat acum 100 de milioane de ani, pe vremea celui mai recent strămoş comun al oamenilor şi al câinilor.

Cercetătorii au înregistrat activitatea cerebrală la oameni şi câini în timp ce subiecţii ascultau 200 de sunete diferite, produse atât de oameni, cît şi de câini, de la scâncete şi plâns la lătratul vesel sau râs.