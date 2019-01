Emoționant! Un tânăr din Suceava a suferit 35 de operații, iar acum dorește să devină chirurg plastician | VIDEO

Povestea lui Vasile Derevlean din Marginea – județul Suceava – este, într-adevăr, emoționantă. Băiatul este acum în clasa a XII-a, iar în urmă cu doi ani s-a opărit după ce a tras cu mâna o oală încinsă în cfare clocotea apa, iar aburul fierbinte i-a afectat toată partea stângă a corpului.

Conform suceavanews.ro, Vasile Derevlean dorește acum să devină chirurg plastician, asta după ce a fost nevoit să treacă prin nu mai puțin de 35 de operații. Într-un interviu pe care l-a acordat chiar Andreei Marin tânărul a spus că ”până a ajuns mama a trecut ceva timp. Apoi am stat în spital în Suceava, acolo de unde sunt eu și am făcut o infecție destul de severă care s-a agravat în timp. Am stat două luni internat și apoi am venit la București, dar era deja cam târziu și infecția deja lucrase negativ foarte tare”.

”Uneori, viața înseamnă să atingi cerul cu mâna, alteori înseamnă prăpastie…”

Povestea lui Vasile impresionează, iar dorința lui de a deveni medic arată cât de mult de poate motiva o dramă personală. Andreea Marin a scris pe pagina sa de socializare că tragedia prin care a trecut băiatul din Marginea are, totuși, sens…

„Uneori, viață înseamnă să atingi cerul cu mâna, alteori înseamnă prăpastie. Mărturia emoționantă cuprinsă în aceste 4 minute rezumă, de fapt, o poveste extraordinară, căreia acest băiat minunat și sensibil caută să îi scrie un final fericit. Pentru el, tragedia trăită la doar câțiva ani de viață trebuie, TREBUIE să aibă, totuși, un sens, să ducă spre o direcție pozitivă. Nimic din ceea ce a trăit, nici necazul, nici cele 35 de operații suferite până acum, nici șansa de a fi fost în grijă unor îngeri de oameni, nu poate fi întâmplător. Și, de aceea, el va salva alte vieți, aceasta e menirea lui. Nu are încă 18 ani, și totuși intră în sala de operații ca ucenic al medicului său, Dr. Dragoș Zamfirescu, model de viață pentru el, pe care vrea să îl urmeze”, a scris Andreea Marin, pe pagina ei de Facebook, despre Vasile Derevlan.