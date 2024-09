Era convins că nu-l va îmbogăți, dar… Mimi Brănescu, creatorul serialului fenomen „Las Fierbinți” dezvăluie de ce a ales actoria

Mimi Brănescu a fost invitatul special în cea mai nouă ediție a podcastului ”Altceva cu Adrian Artene”. Celebrul actor, actualmente regizor al uneia dintre cele mai de succes producții din România, Mimi Brănescu a povestit despre începuturile sale în meseria de actor. Cum a fost primul moment de faimă pentru marele actor și scenarist român, dar și care este motivul pentru care a ales actoria, în ciuda faptului că era convins că nu-l va îmbogăți niciodată, aflați în rândurile care urmează.

Mimi Brănescu, o emblemă a cinematografiei din România, a fost invitatul lui Adrian Artene în cadrul podcastului pe care îl moderează și pe care îl puteți urmări în fiecare sâmbătă de la ora 19.00 pe canalul de Youtube Altceva- cu Adrian Artene. Celebrul actor, scenarist și regizor a dezvăluit că, în ciuda faptului că tatăl său nu voia deloc ca el să devină actor, acesta și-a ascultat menirea. Talentul i-a fost remarcat și a ajuns să joace într-unele dintre cele mai mari producții făcute vreodată în România și nu numai. Printre filmele românești de excepție în care a jucat Mimi Brănescu amintim „Filantropica”, „Moartea domnului Lăzărescu” sau „Marți, după Crăciun”. A făcut roluri excepționale și a dat viață unor personaje remarcabile, iar acum a povestit cum a început cariera sa de excepție. Primul moment de faimă l-a simțit după ce a jucat într-o reclamă.

Omul din spatele fenomenului Las Fierbinți dezvăluiri exclusive despre greutățile carierei de actor: „Actoria la noi este un hobby”

Adrian Artene: Există o reclamă care te-a consacrat? Mulți actori în perioada studenției sunt distribuiți în reclame, iar unii chiar rămân în memoria colectivă

Mimi Brănescu: A fost primul meu moment de faimă, eu care nu m-am întâlnit cu faima. În aceeași zi m-am întâlnit cu doi oameni care m-au văzut în aceeași reclamă. Era o reclamă care făcuse ceva vâlvă. Zgurăveam și apoi am început să vorbesc nemțește. În aceeași zi mi-au zis doi la metrou la Piața Romană: Tu ești băiatul din reclamă?. Bine, și căutai să te recunoască lumea, stăteai mai țeapăn. Dacă simțeai că zăbovește unul, te poziționai să te vadă.

Adrian Artene: Faima a reprezentat și un câștig?

Mimi Brănescu: Atunci am câștigat 400$. Făceai trei reclame pe an și aia erau banii. Foarte puțini bani erau. Mi-a fost teamă de ce naște foamea, nu de foame. Foame știam să duc, eram antrenat.

Adrian Artene: În momentul în care ai câștigat cei 400 $ ți s-a părut că te poate îmbogăți actoria?

Mimi Brănescu: Niciodată nu am crezut că mă poate îmbogăți actoria decât dacă ajungi pe la Hollywood sau prin niște locuri. Dar am înțeles destul de devreme ce spunea tatăl meu: „Băi, o să mori sărac!” Actoria este la noi mai mult un hobby. Sau poate nu am avut eu „gloanțele” pentru o carieră mai mare. Dar nu am crezut de la început că poți face mulți bani. I-am văzut de a început pe actorii pe care îi apreciez și îi apreciam, văzându-le mașinile, văzând cât de atent numărau restul, cât de atent se îmbrăcau, mi-am dat seama că nu este corect, totuși. Nu mi-am închipuit niciodată că mă va îmbogăți actoria.

Mimi Brănescu, despre prețul succesului: „M-au obosit așteptările”

Adrian Artene: Este vreun moment pe care îl ai în minte și consideri că ar fi trebuit să iei altă decizie cu privire la parcursul tău ca actor? Nu ești un actor mic, ești doar modest, iar ast arată cele 27 de producții și distribuit în filme emblematice pentru România. Dar există vreun moment în care crezi că puteai mai mult?

Mimi Brănescu: Cred că la fiecare rol puteam mai mult. Am prins cumva o perioadă de început a noului val în care lucrurile se reglau. Poate că, nu era rea voință, dar nici noi nu știam, nici ei nu știau. Noi nu am făcut actorie de film decât foarte puțin la școală, făceam actorie de teatru. Eram mereu în teste și poate că am nimerit perioada de teste la filme. Am și obosit la un moment dat. Nu obosești filmând, m-au obosit mai tare așteptările, speranța că se va întâmpla nu știu ce cu filmul ăsta și nu se întâmpla. M-a obosit și perioada de dinainte să încep să joc pentru că nu prea mă lua nimeni. Speranță, speranță, dar câtă speranță?! Dar nu regret vreun moment în care ar fi trebuit să fac altfel.

Adrian Artene: Ți s-a propus vreun rol pe care l-ai refuzat din anumite motive?

Mimi Brănescu: Mi s-au propus multe. Am avut o perioadă în care nu am mai vrut să joc. Am ales să scriu, nu să joc. Am vrut să nu mai joc pentru că mă regăseam tot pe mine în toate rolurile și mi-am spus să mai las și pe alții care sunt mai pricepuți. Nu există film românesc în care să îmi fi dorit să joc. Nu m-am gândit că dacă joc într-un film aveam eu viața nu știu cui. Cred că lucrurile se întâmplă cum trebuie să se întâmple.

