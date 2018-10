Eric Clapton este încă marcat de tragedia prin care a trecut. Fiul său de numai 4 ani a căzut de la etajul 53

Eric Clapton este încă marcat de tragedia prin care viața l-a obligat să treacă. Fiul său de numai patru ani a căzut de la etajul 53 și a murit, iar artistul rememorează cu ochii în lacrimi acea nenorocire. Mulți îl văd ca pe unul dintre cei mai mari chitariști ai lumii, însă Eric Clapton este, la rândul său om. Iar viața a fost nemiloasă cu el. I-a murit copilul, iar o astfel de dramă l-a marcat pentru totdeauna.

Tragedia s-a întâmplat în 1991, iar fiul lui Eric Clapton avea numai patru ani. A căzut de la etajul 53 al unei clădiri, iar nefericirea lui Eric Clapton va fi permanentă. Scriitorul Philip Norman s-a ocupat de biografia artistului, „Slowhand: The Life and Music of Eric Clapton”, iar detalii referitoare la moartea fiului lui Clapton ies, abia acum, la iveală.

Nu este un secret pentru nimeni că Eric Clapton a avut mari probleme cu alcoolul, însă atunci când s-a născut fiul său a fost atât de fericit încât a reușit să învingă dependența și s-a lăsat de băutură, relatează Daily Mail.

Cu doar o zi înainte de moartea fiului său, Eric Clapton a mers alături de el la un spectacol de circ. În ziua fatidică, fosta iubită a cântărețului l-a scăpat pe Connor din priviri doar o secundă. Din nefericire, copilul s-a aplecat marginea ferestrei de la etajul 53 al unui bloc. A căzut în gol și nu a mai putut fi salvat. Eric Clapton spune că a fost în stare de șoc, la morgă, și că nu putea concepe că băiețelul mort era chiar copilul său.

Eric Clapton este încă marcat de tragedia prin care a trecut: ”Cum să fie mort?”

Într-o zi, în jurul orei 11.00, cântăreţul a primit un telefon de la fosta sa iubită: „Era isterică. Urla, spunându-mi că fiul meu a murit. Era ridicol. Cum să fie mort? I-am adresat o întrebare prostească. „Eşti sigură?”. Mi-a răspuns că a căzut pe fereastră, de la etajul 53”.

„Îmi amintesc că mergeam încercând să mă conving că totul era în regulă. Când am ajuns lângă blocul lui Conor, pe strada era o maşină de poliţie, dar şi paramedici, încât nu am avut curajul să intru. Primele luni după moartea lui Conor au fost un adevărat coşmar. Aveam însă angajamente pe care trebuia să le respect. Nu mă puteam reapuca de muzică şi nu îmi doream să fiu în studio, până când Russ Titelman mi-a cântat „Wonderful Tonight”, spune Eric Clapton.

