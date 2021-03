Erin Langmaid a născut fără să știe că e însărcinată. Cum a fost posibil și ce spun specialiștii

„Am auzit un ţipăt şi am fugit la baie, de unde se auzise ţipătul, iar când am intrat, am văzut-o pe micuţă. Şi mi-am dat seama că Erin nu e singură, are un bebeluş în braţe şi nu înţelegeam ce se întâmplă”, a povestit Daniel.

Imediat, Daniel a chemat Salvarea – iar fetele au fost duse de urgenţă la spital, unde medicii au stabilit că Erin a avut o sarcină criptică. Ulterior, viața celor doi s-a schimbat total, iar din doi îndrăgostiți s-au transformat în doi părinți foarte iubitori și protectori.

„Am fost în şoc, dar acum asta este viaţa noastră şi nu aş schimba-o pentru nimic în lume”, a declarat Erin.