Este atât de simplu! Modul în care poți slăbi și poți reduce riscul de a face diabet

În cazul în care nu ai prea mult timp la dispoziție să faci sport, noi îți arătăm o metodă banală prin care poți slăbi, dar care aduce și câteva beneficii sănătății tale. Nu multe lume știe cât de bune sunt rezultatele unei băi cu apă înghețată. Iată ce spun specialiștii.

Specialiștii în sănătate au făcut peste 100 de studii, în urma cărăra s-a constatat faptul că înotul în apă rece are beneficii majore pentru sănătate, inclusiv asupra grăsimii bune, ajutând la arderea caloriilor.

Acest fapt ar putea ajuta la prevenirea obezităţii şi a bolilor cardiovasculare. Inițial, cercetătorii au spus că beneficiile generale pentru sănătate erau neclare, însă, revizuirea a indicat o legătură pozitivă între înotul în apă rece şi ţesutul adipos brun (BAT).

BAT este o grăsime corporală bună care este activată de frig, arzând calorii pentru a menţine temperatura corpului. Este diferit de grăsimea albă „rea” care stochează energie.

Înotul în apa înghețată scade nivelul de insulină din sânge

Potrivit studiului, înotul repetat în apă înghețată sau foarte rece ar putea creşte semnificativ sensibilitatea la insulină şi ar putea scădea concentrația de insulină din sânge, scrie SkyNews.

Cercetătorii de la UiT The Arctic University of Norway şi de la Spitalul Universitar din Norvegia de Nord au realizat studiul, care este publicat în International Journal of Circumpolar Health.

Multe dintre cercetările disponibile au implicat un număr mic de persoane, adesea de un singur sex, şi cu diferite temperaturi ale apei şi niveluri de sare, au spus cercetătorii. Nu este clar dacă înotătorii de pe timpul iernii sunt sau nu mai sănătoşi în mod natural, au mai precizat cercetătorii de la UiT.

”Din această revizuire, este clar că există un sprijin ştiinţific tot mai mare pentru faptul că expunerea voluntară la apa rece poate avea unele efecte benefice asupra sănătăţii. Multe dintre studii au demonstrat efecte semnificative ale imersiunii în apă rece asupra diferiţilor parametri fiziologici şi biochimici. Dar întrebarea dacă acestea sunt sau nu benefice pentru sănătate este dificil de evaluat.

Pe baza rezultatelor acestei analize, multe dintre beneficiile pentru sănătate invocate în urma expunerii regulate la apă rece ar putea să nu fie cauzale. În schimb, acestea pot fi explicate prin alţi factori, inclusiv un stil de viaţă activ, gestionarea antrenată a stresului, interacţiunile sociale, precum şi o mentalitate pozitivă. Fără alte studii concludente, subiectul va continua să fie un subiect de dezbatere”, a declarat autorul principal de la UiT, pe nume James Mercer.

Riscurile înotului în apă înghețată

Pe lângă beneficiile aduse de către apa înghețată la nivelul corpului, pot apărea și anumite probleme, grave,la nivelul inimi, dar și al plămânilor din cauza şocului cu apa rece. Mai mult, corpul poate intra și în hipotermie. Astfel că, înainte de a experimenta o baie de genul acesta, întreabă medicul dacă ai voie să faci așa ceva.

