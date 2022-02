Este știrea momentului! A devenit mămică pentru a doua oară: ”Au existat câteva complicații, dar voi povesti la momentul potrivit”

Chloe Goodman a devenit mămică pentru a doua oară. Fostul model, în vârstă de 28 de ani, a devenit mămica unui băiețel în urma unui travaliu complicat.

În ianuarie, Chloe a dezvăluit că va deveni mămică pentru a doua oară și că va aduce pe lume un băiețel. Modelul a mărturisit, de asemenea, că nu își mai dorește un al treilea copil.

”Eu și Grant suntem foarte bucuroși să anunțăm că avem un nou membru în familie. Am adus pe lume un băiețel sănătos în familie. Isla este atât de încântată că o să fie o soră mai mare. Au existat câteva complicații, dar odată ce voi fi complet vindecată, voi împărtăși întreaga poveste”, a spus Chloe.

Vedeta a mai făcut dezvăluiri despre sarcina ei dificilă, care a determinat-o să stea câteva zile în spital din cauza complicațiilor prin care a trecut când a născut pentru prima oară. Chloe a fost nevoită să facă o cusătură pe colul uterin atunci când era însărcinată cu fiica ei – procedura implementată ca măsură de precauție pentru a reduce riscul de avort spontan la nașterea prematură.

Ea a trecut prin aceeași procedură și la a doua sarcină, dar medicii au descoperit că nu mai era suficient țesut în colul uterin, așa că au fost niște complicații: ”A fost nevoie de nouă săptămâni pentru a descoperi ce s-a întâmplat cu vezica mea. Făceam pe mine, purtam scutece pentru adulți și plângeam. Am suferit dureri îngrozitoare și după ce am ieșit din spital. Medicii au vrut să rezolve situația, dar am refuzat pentru a nu pune bebelușul în pericol”, a mai spus Chloe.

De asemenea, ea a fost avertizată de medici că ar putea fi nevoită să folosească un cateter pentru tot restul vieții, deoarece vezica ei va putea fi grav deteriorată. Din cauza problemei sale de sănătate, modelul nu va mai putea rămâne niciodată însărcinată.