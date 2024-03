Eva Măruţă a făcut-o pe Andra să plângă, în faţa tuturor: „Nu pot să cred”

Nu mai este un secret faptul că Andra este o fire sensibilă. Celebra artistă nu își poate stăpâni emoțiile și, de multe ori, telespectatorii au văzut-o cu lacrimi în ochi. De această dată, fiica ei, Eva Măruță a fost cea care a făcut-o pe cântăreață să plângă, în fața tuturor.

Andra se află într-o perioadă foarte frumoasă a vieții sale. Weekendul trecut, artista a susținut un concert cu peste 12.000 de spectatori la OVO Arena Wembley, în Londra. Soția lui Cătălin Măruță a fost extrem de fericită că a reușit să adune atâtea persoane care au cântat la unison pe acordurile piesei ”Noi suntem români”. Mai mult decât atât, a avut parte de un moment emoționat și la întoarcerea în România.

La întoarcerea în România, Andra a mers în emisiunea prezentată de soțul ei, Cătălin Măruță, pentru a povesti despre concertul din Londra. Pe parcursul emisiunii, au fost difuzate și momente surprinse în timpul spectacolului. La un moment dat, a apărut și un material special cu Eva.

Atunci când a văzut cât de frumos a vorbit fiica ei, Andra nu și-a mai stăpâni lacrimile.

În urma concertului, Andra a fost copleșită de emoții. Mai mult decât atât, artista a transmis și un mesaj în care a descris ce s-a întâmplat la Londra, dar și ce sentimente puternice au încercat-o. Cântăreața a ținut să le mulțumească tuturor celor care i-au fost alături.

„În acest weekend, pe OVO Arena Wembley, am simțit că 12,500 de inimi băteau la unison, într-un ritm care a depășit orice am visat vreodată. Văzându-vă pe fiecare dintre voi, mi-am dat seama că nu am fost singură pe scenă; am fost acolo cu o mare familie – familia mea extinsă, familia noastră românească și internațională.

Nu există cuvinte suficiente pentru a vă exprima recunoștința mea pentru susținere, pentru dragoste și pentru energia pe care mi-o transmiteți de fiecare dată când împărtășim aceste momente magice împreună.

Am cântat, dar am și plâns și am râs împreună, și cel mai important, am sărbătorit frumusețea tradițiilor noastre. Cu iubire infinită, vă mulțumesc și vă îmbrățișez!”, a fost mesajul postat de Andra pe Instagram.