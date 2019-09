Eveniment grandios la Cluj! Rareș Bogdan își botează azi fetița, pe micuța Jacqueline! CANCAN.RO, SITE-UL NUMĂRUL 1 DIN ROMÂNIA, are imagini exclusive de la Biserica Catolică Sfântul Petru din Cluj.

La sfârșitul lunii iunie, Rareș Bogdan a devenit tătic pentru a doua oară. Florina, soția lui, a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, care a primit un nume deosebit: Jacqueline. Venirea pe lume a micuței l-a făcut, însă, cel mai fericit pe Mihai, băiețelul cuplului în vârstă de șapte ani, care își dorea cu ardoare o surioară. (CITEȘTE ȘI: SOȚIA LUI RAREȘ BOGDAN A RUPT TĂCEREA: ”MI S-A PĂRUT FIGURANT ȘI AROGANT! AVEA MUSTAȚĂ…” + MULTE AMĂNUNTE DESPRE CĂSNICIA LOR)

”A venit Prințesa lui Tata. Mihai e cel mai fericit! Și-a dorit enorm o surioară. Mulțumesc din suflet, Florinei, o MAMĂ extraordinară, iubitoare și dedicată total. Doamne ajută! Bucurii tuturor și sănătate. Acum am băiat și fată! 🙏 Mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru tot!”, spunea Rareș Bogdan pe rețelele de socializare atunci când i s-a născut fetița.

Ei bine, astăzi, este o zi cu totul și cu totul specială pentru politician și soția lui. Cei doi o creștinează pe mezina familiei. Evenimentul are loc la Biserica Catolică Sfântul Petru din Cluj. Pentru marele eveniment, Rareș Bogdan a optat pentru un costum bleumarin, cu cămașă albă și cravată mov. Soția lui a ales să îmbrace o rochie verde smarald, care i-a pus în evidență formele fără cusur. Ce-i drept, nici n-ai spune că e mămică!

Rareș Bogdan și Florina au fost extrem de emoționați pe tot parcursul slujbei, însă micuța Jacqoeline a fost pe mâini bune: ale celor trei nași speciali.

După terminarea ceremoniei religioase, împreună cu nașii, familia și prietenii apropiați, Rareș Bogdan și soția lui vor petrece la Grand Hotel Italia. (VEZI ȘI: RAREȘ BOGDAN, ÎNTREVEDERE CU ANGELA MERKEL LA SIBIU: “LOCUL NOSTRU ESTE ÎN PRIMA LINIE”)

Mihai, băiețelul cuplului, și-a dorit o surioară

Decizia de a mări familia i-a aparținut exclusiv lui Mihai, băiețelul cuplului: “Datorită lui Mihai vom fi din nou părinți, a pus foarte multă presiune în ultimul an. Când era micuț nu-și dorea un frate sau o soră. În schimb, de un an încoace, tot timpul spunea eu sunt singur, tu de ce ai soră, tati de ce are, toți prietenii mei au, voi chiar vreți să mă lăsați singur? Am stat, am reflectat asupra dorinței lui. După care am stat și m-am gândit cine este cel mai important pentru mine în viața asta, copilul meu. Și așa am ajuns la această decizie“.

“Nu stiu dacă Rareș va ajunge președintele României”

Soția lui Rareș Bogdan, Florina, este cu siguranță una dintre cele mai frumoase și mai sexy femei din rândul soțiilor de politicieni. Proaspătul europarlamentar și Florina s-au cunoscut în urmă cu zece ani, la Cluj și de atunci sunt de nedespărțit și se consultă în absolut orice.

De altfel, fostul realizator TV a fost încurajat de soție atunci când s-a decis să schimbe platoul cu scena politică.

“Mi-am dorit foarte mult pentru el. El are stofă de politician, are creier. Întotdeauna i-am spus, tu ai creier pentru cât zece oameni la un loc. În presă el a arătat tot ce putea arăta, nu avea unde să meargă mai sus și era momentul să facă un pas și o schimbare în viața lui.

Nu stiu dacă Rareș va ajunge președintele României, dar e normal să aibă… pentru că el poate, potențial există, și este păcat unde este creier să nu-l folosești. Momentan nu m-am gândit la așa ceva, dar îi doresc din tot sufletul tot ce-i mai bun pentru el și să ajungă… el nu trebuie să se oprească aici, trebuie să meargă mai departe. Pentru că poate“, a mărturisit Florina la Cristina Șișcanu Show.

