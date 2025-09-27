Evenimentul anului în showbiz! Selena Gomez se căsătorește azi cu Benny Blanco

Selena Gomez se căsătorește! Astăzi, întreaga lume a showbizului își îndreaptă atenția către Montecito, unde va avea loc unul dintre cele mai așteptate evenimente ale anului. Selena Gomez, una dintre cele mai îndrăgite artiste internaționale, va păși spre altar alături de partenerul ei, producătorul Benny Blanco. După o relație de aproape doi ani, cei doi au decis că a venit momentul să își oficializeze iubirea, iar pregătirile promise conturează o nuntă spectaculoasă.

Relația dintre Selena Gomez și Benny Blanco a început discret, dar a evoluat rapid. În decembrie 2023, artista a confirmat oficial că formează un cuplu cu reputatul producător, iar la scurt timp, relația lor a devenit una dintre cele mai comentate în presa internațională. Cererea în căsătorie a venit în 2024, iar acum, în 2025, cei doi sunt gata să facă pasul cel mare.

Ce vedete vor fi prezente la nunta Selenei Gomez

Locul ales pentru eveniment este o proprietate privată din Montecito, zonă cunoscută pentru peisajele sale pitorești și pentru discreția de care se bucură celebritățile care o frecventează. Decorurile, logistica și atmosfera au fost puse la punct până în cel mai mic detaliu de un wedding planner de top.

La nuntă sunt așteptate numeroase personalități de top din showbizul american. Printre acestea se numără Taylor Swift, una dintre cele mai bune prietene ale Selenei, care a călătorit special în California pentru a participa la eveniment. Sosirea ei a fost intens urmărită, cântăreața fiind protejată de echipa de securitate pentru a evita haosul creat de paparazzi.

De asemenea, printre invitați se vor regăsi și Miley Cyrus și Demi Lovato, ambele artiste având o relație apropiată cu mireasa. Prezența lor adaugă un plus de strălucire unei seri care se anunță deja plină de momente spectaculoase.

Persoana responsabilă de organizare se numără printre cei mai căutați profesioniști din domeniu, onorariile sale ajungând la sume impresionante, de ordinul milioanelor de dolari. Aceasta a mai lucrat cu nume sonore din lumea vedetelor, precum familia Kardashian, ceea ce explică așteptările uriașe legate de felul în care va arăta marele eveniment.

OTILIA BILIONERA, NUNTĂ GRANDIOASĂ CU TURCUL BEKIR ALI! SUTE DE PERSOANE AU PARTICIPAT LA EVENIMENT

DETALIUL CARE O SCOATE DIN MINȚI PE BILIONERA, DAR ÎL ASCUNDE CU STRĂȘNICIE: NIMENI NU ARE VOIE S-O FILMEZE AȘA! ENIGMA OTILIEI: ”UNA-I MAI MARE, ALTA-I…”