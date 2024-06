Sânziana Buruiană a apărut la mall cu o burtică suspectă, iar CANCAN.RO are cele mai recente cadre cu fosta asistentă tv. E gravidă sau… Site-ul nr. 1 din România a deslușit misterul și vă prezintă inclusiv declarații în exclusivitate.

Sânziana Buruiană ne-a lăsat mască pe toți în momentul în care a apărut cu burtica la vedere, în urmă cu doar câteva zile. CANCAN.RO a surprins-o pe fosta asistentă TV în timp ce se plimba în mall, alături de nașa și fetițele ei.

Toate bune și frumoase până aici! Surpriza vine abia acum, însă!

Îmbrăcată cu un maieu negru și pantaloni scurți, animal print, Sânzi ne-a atras atenția cu burtica ei! Deloc mică, aceasta ne-a captat în mod deosebit! După ce am admirat imaginile surprinse de nenumărate ori, am fi putut băga mâna în foc că Sânziana va deveni mamă pentru a treia oară! Le-am întors pe toate părțile și ne-am uitat și iar ne-am uitat, așa că am decis să o contactăm ca să elucidem misterul cât mai repede! Este sau nu Sânzi însărcinată iar?!

”Nu, nu sunt însărcinată! Ha, ha! Pur și simplu, nu mai scap de burtică, dar nu, nu sunt însărcinată!”, ne-a mărturisit Sânziana, semn că ultimele kilograme în plus nu o deranjează atât de tare, ci se simte foarte bine în pielea sa în continuare.

Ba mai mult, pare-se, Sânzi nici măcar nu se pregătește pentru o nouă sarcină, ci dimpotrivă, se plânge că a îmbătrânit! Pe 26 iunie, Sânzi împlinește 40 de ani, însă, spune ea, lucrurile nu-s așa roz precum pretind femeile de vârsta sa!

”Am văzut la multe femei că scriu că de la 40 de ani începe viața, că se simt la 40 ca la 20, dar nu este deloc așa! Nu este vorba doar despre cum arăți, ci și despre cum te simți. De la această vârstă încep și problemele de sănătate, începe să te doară și spatele. Nu e chiar o bucurie! Eu chiar am problemele cu spatele de acum, picioarele încă-s bine, să vedem peste 50 de ani. Fac și eu haz de necaz, dar chiar am probleme. Nu mai ești ca la 20 de ani. Acum mai cari una, alta. La 20, te cărai doar pe tine. Acum plimbi și copiii, ai alte responsabilități, iar stresul se resimte. E inevitabil”, recunoaște vedeta.

Vrea la tratamente cu sulf de ziua ei

După cum spuneam, miercuri este ziua fostei asistente TV, așa că a organizat o super petrecere la piscină, alături de familia sa. Ce cadou crede că îi va face soțul așadar?

”Aș vrea să mă ducă într-o vacanță, undeva exotic, poate chiar Seychelles. Până atunci, sincer îți spun, aș vrea și undeva la tratament aici, în România. Aș vrea să fac niște tratamente cu sulf. Pe vremuri îmi doream numai vacanțe exotice, dar acum chiar trebuie să mă gândesc și la sănătate”, încheie Sânziana Buruiana, pentru CANCAN.RO.

