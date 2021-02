Ex-iubitul sexoasei de la Survivor “atentează” la o reporteriță?! Cum i-am filmat pe cei doi într-o “excursie” la mall

Radu Groza, vestitul manager al vedetelor, cu o bogată istorie de realizări în spate, dar și cu episoade controversate, care au zguduit lumea showbizului, a apărut, ca din senin, chiar lângă una dintre cele mai cunoscute reporterițe de la Antena Stars! CANCAN.RO vă prezintă, în exlusivitate, imaginile cu cei doi la mall.

Apariție surprinzătoare la Mall Băneasa! Două personaje cunoscute din lumea mondenului, impresarul Radu Groza și Mădălina Bălan, reporter la Antena Stars, s-au întâlnit chiar la centrul comercial, unde au avut câte ceva de rezolvat. Tânăra și-a achitat, în primul rând, factura la telefon, în timp ce Radu Groza și-a „clătit” puțintel ochii prin vitrinele din apropiere.

O „excursie” comună la mall

La intrarea în mall, Mădălina a uitat să-și tragă masca pe față, dar și-a dat seama destul de rapid, după ce a văzut că regulile anti-COVID sunt respectate de celelalte persoane. Și-a acoperit gura și nasul, așa cum, de altfel, se ”echipase” din start partenerul ei de ocazie, Radu Groza. Cei doi au mai avut câte ceva de făcut și au dat o tură largă prin centrul comercial. Nu a durat mult. Odată rezolvate problemele stringente, impresarul vedetelor și reporterița care încearcă să pună în dificultate celebritățile la televizor s-au retras, se pare, fiecare la mașina lui, parcate în apropierea mall-ului. Și, fiecare la casa lui, de data aceasta, deloc apropiate.

Radu Groza, „pus la zid” de Anna Lesko

Anna Lesko și Radu Groza au avut o colaborare în urmă cu mai bine de zece ani, dar care s-a rupt după ce cântăreața l-a acuzat că nu-i dădea banii cuveniți din spectacole. Mai mulți artisți intraseră în conflict cu impresarul, motiv pentru care și ei l-au părăsit. Este vorba de Lavinia, trupa Provincialii, Nico, Marcel Pavel, Keo, Andreea Antonescu, Lili Sandu, Talisman, Delia sau Anca Badiu.

Anna Lesko dezvăluia, atunci, că impresarul ar fi amenințat-o. „«Eu te-am creat, eu te distrug»! Asta mi-a aruncat în față, într-o zi, Radu Groza, în timpul unor discuții când eu încercam să-mi recuperez o parte din suma de bani pe care el mi-o datorează. Mi-a spus asta ca și cum eu eram un nimeni, ca și cum nici nu contau cei aproape zece ani ai mei de muncă.

Ani în care a trebuit să merg să cânt și pe coclauri, numai să aduc bani. Se făcuse o statistică la Music Management, care este cel mai profitabil artist. Eram pe primul loc, iar între mine și locul doi era o mare distanță, financiar vorbind. Îmi plăteam clipurile singură, îmi făceam costumele de scenă din banii mei, suportam tot. Eu aduceam doar profit și nu făceam găuri”, declara Anna Lesko pentru CANCAN.RO. (CITEȘTE ȘI: ”EX-UL” ANNEI LESKO O CURTEAZĂ PE CREAM!)

Dispută cu Roxana Nemeș, împăcare după trei ani

Roxana Nemeș nu a fost doar o cântăreață manageriată de Radu Groza, ci au avut o relație de iubire timp de aproape cinci ani. Dar totul s-a frânt, când au venit acuzele din partea artistei. Se întâmpla în anul 2015.

„Sunt, de ceva timp, probleme, nu sunt de ieri, de azi! Am vrut să fie rezolvate, nu s-au rezolvat, eu am vrut să îmi văd de drumul meu în continuare, ca să pot să realizez ceva în viaţa asta! M-a deranjat faptul că nu a fost corect cu mine şi că mereu erau promisiuni deşarte şi că nu se întâmpla nimic!

E frustrant faptul că am muncit toţi anii ăştia! Stai că tot înţeleg, înţeleg, dar nu am realizat nimic… muncind! Asta m-a deranjat, că nu a ştiut să facă diferenţa! Mereu îmi spunea: «O să ţi-i dau, o să fie!» Eu mereu am crezut că o să fie şi că o să mi-i primesc! Dacă punem aşa, facem evidenţa, înseamnă că eu am întreţinut, de fapt, casa, dacă nu mi-am primit banii pe concerte! Mă simt dezamăgită pentru că nu mă aşteptam să reacţioneze în felul ăsta!”, dezvăluia Roxana Nemeş. (NU RATA: AM AFLAT CEA MAI ASCUNSA DORINTA A LUI RADU GROZA! VEZI CU CINE ISI DORESTE SA COLABOREZE CELEBRUL IMPRESAR)

Cei doi s-au împăcat după trei ani în care artista nu a mai vrut să audă de numele lui. „Mi-am luat viaţa în piept singură. Toată lumea m-a blamat pe mine. Eu am fost foarte puternică. Am avut şi momente mai grele… deloc uşoare. Este foarte important să ajungi să faci pace. Trei ani de zile nu am vorbit deloc. M-a sunat pentru un concert. El este într-o relaţie acum. Nu prea am stat singură. Îmi place să iubesc, să fiu iubită”, a povestit Roxana Nemeș, actuala faimoasă de la Survivor România, despre momentul împăcării.

