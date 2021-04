După 10 ani de la divorțul dintre celebrul prezentator de televiziune Mădălin Ionescu și prima sa soție, Mihaela Coșerariu, se pare că aceasta din urmă a decis, în sfârșit, să își refacă viața. Bruneta a postat pe Facebook, în urmă cu câteva zile, o fotografie în care apare alături de un tânăr carismatic, care o îmbrățișează cu dragoste. Mesajul postat este: „Friday I’m in love! Every Day is Friday! Happiness!”/”Vineri sunt îndrăgostită! În fiecare zi e vineri! Fericire„.

Așadar, CANCAN.RO a avut dreptate, căci, în luna ianuarie, vă relatam despre vacanța în Egipt a Mihaelei, alături de iubitul ei secret. Iată că frumosul cuplu a decis acum să devină public. Ar fi, astfel, prima relație oficială a fostei soții a lui Mădălin Ionescu, după 10 ani de la divorț, iar fotografia cu cei doi stă mărturie. (VEZI AICI: FOSTA SOȚIE A CELEBRULUI PREZENTATOR, VACANȚĂ DE 5* ÎN EGIPT CU IUBITUL MISTERIOS)

Cât despre cel care i-a furat inima focoasei moldovence, acesta este un tânăr frumos și elegant, modern. Are o barbă de hipster și poartă haine de firmă, în cele mai noi tendințe. Conform paginii sale de Facebook, Cătălin este consultant în vânzări la o firmă mare din București. Se pare că amicii lor comuni știau despre cuplu, căci au început să curgă la respectiva postare o sumedenie de încurajări și de urări printre care și: „În sfârșit”, sau „Jucăm la nuntă anul ăsta!”.

Mădălin despre Mihaela: „Ne-am despărțit din prea multă dragoste”.

Mădălin și Mihaela s-au despărțit în primăvara lui 2010, dar totul a fost învăluit în mister, căci chiar cam pe atunci prezentatorul de televiziune îi oferea soției sale un imens buchet de trandafiri și îi spunea că este unica dragoste a vieții lui. De altfel, chiar Mădălin Ionescu a declarat într-un interviu, după cei doi se separaseră de două luni: „Ne-am despărțit din prea multă dragoste”.

Prezentatorul nega pe atunci relația cu Cristina Sișcanu, asistenta lui de la emisiunea pe care o prezenta la Antena 1, Acces Direct. Mădălin spunea: „Suntem colegi și atât”. Totuși, relația dintre Cristina și Mădălin, inițial negată cu vehemență, ulterior s-a materializat, căci cei doi s-au și căsătorit la scurt timp. (NU RATA: CUM ARATĂ ACUM FEMEIA CARE I-A DĂRUIT DOI COPII PREZENTATORULUI TV)

Ce face acum Mădălin?

În acest moment, atât Cristina cât și Mădălin, care de câțiva ani au și o fetiță, pe frumoasa Petra, sunt angajați în proiecte în showbiz, dar la televiziuni concurente. Astfel, Cristina a acceptat, alături de fina sa, Gabriela Cristea, să fie una dintre mămicile concurente în show-ul Mămici de Pitici cu Lipici, iar Mădălin Ionescu moderează, de câteva săptămâni, un talk show care îi poartă numele la postul Metropola TV.

