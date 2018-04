Exatlon 2 aprilie! Ceartă aprinsă între Giani Kiriță și Vladimir Drăghia. Cei doi nu s-au mai abținut și și-au aruncat cuvinte grele: “Tot iei bătaie“

Exatlon 2 aprilie! Se pare că a venit rândul Faimoșilor să-și piardă controlul, după ce au pierdut jocul cu Războinicii. Faptul că nu s-au bucurat de excursia primită, Giani Kiriță i-a reproșat anumite lui lui Vladimir Drăghia, iar acesta nu s-a putut abține și i-a răspuns.

“A fost o discuție imediat după meci între Vladimir și Giani, un pic mai aprinsă. Ca și idee, noi am supraviețuit atâta timp fără să ne certăm, prin faptul că ne-am spus tot timpul în față tot ceea ce aveam de spus”, a mărturisit Cătălin Cazacu.

Exatlon 2 aprilie!Giani Kiriță: “Și dacă joci și dacă nu joci, la un moment dat tot iei bătaie, că nu ești tu toată echipa”.

Vladimir Drăghia: “Păi eu n-am luat bătaie. Dar nu-i ca și cum nu aș fi luat bătaie niciodată aici”.

Exatlon 2 aprilie!Giani Kiriță: “Și când s-a jucat și când nu s-a jucat, fiecare din noi a stat, dar nu am zis, “domnule, nu am jucat, am fost spectator“. Eu nu am zis în viața mea așa ceva. Și am muncit cot la cot cu voi. Nu spun nici la ceremonii că iau o sută de puncta, nici că iau zero puncte. Dacă jucai tu, ce se întâmpla, câștigai meciul?”

Vladimir Drăghia: “Băi, frate, aș fi zis eu asta, dacă nu ai fi jucat? Băi, omule, m-a întrebat cum e traseul. Nu am intrat pe el, ce voiai să-i zic? Ce să fac? Să nu mai răspund la întrebări, că s-ar putea ca Giani să înțeleagă altceva? O să fac ce vreau eu, n-o să-ți cer niciodată voie să vorbesc. Niciodată nu o să îmi iei dreptul de a vorbi”.

Exatlon 2 aprilie! “Cred că problema, de fapt, este că Giani nu știe să piardă. Nu este un lucru rău ăsta, în cariera lui de sportiv bănuiesc că a fost foarte important să nu știe să piardă. Am observat că de fiecare dată când pierde cu echipa, trebuie să găsească un vinovat și niciodată nu este el. Astăzi, negăsind vreun vinovat, cumva a ajuns el la mine și motivul pentru care se supărase a fost răspunsul meu, că nu am jucat astăzi. Aș minți dacă aș spune că sunt condamnat să îl accept și sunt condamnat să îl suport, pentru că nu este așa. Se schimbă la 180 de grade, este cam cât de rău poate să fie un om, un bărbat, cu alți oameni”, a declarat Vladimir.

“Mi s-a părut mie la un moment dat că altă frustrare pe care o avem noi, fiind mulți, ei ne rotesc cum vor ei și atunci, tu când intri în concurs și iei un punct, riști să stai pe margine și zici că nu joci și dintr-o dată, joci”, a explicat Giani după cearta care a avut loc.