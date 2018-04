EXATLON 2 APRILIE. Geanina și-a demonstrat valoarea încă de la primele probe. A căștigat și… cum a ajutat-o Vladimir Drăghia

EXATLON 2 APRILIE. Cea mai nouă concurentă la Exatlon, Geanina Stană, a avut o evoluție remarcabilă imediat ce a fost introdusă îm echipa Faimoșilor. Geanina a fost imediat lăudată și apreciată de coechipierii săi, pentru că a adus un plus de valoare echipei!

EXATLON 2 APRILIE. Încă de la prima ei evoluție, Geanina Stană a adus și primul punct pentru echipa faimoșilor. A început cu stângul, pentru că Geanina a pierdut la limita in prima sa proba, atunci când a concurat contra Alinei. Imediat însa a adus un punct prețios în cursa cu Roxana. Cel care a ajutat-o a fost colegul său, Vladimir Drăghia, care a îndrumat-o și a susținut-o de pe marginea terenului de joc.

Cine e Geanina

Tânăra venită în locul Ancăi Surdu a fost prezentată oficial, duminică seara, iar Cosmin Cernat a ținut să aduge că potrivit regulamentului beneficiază de imunitate timp de o săptămână, adică nu poate fi propusă spre eliminare.

Misterioasa tânără este Geanina Stană, o atletă care a obținut rezultate remarcabile la probele de maraton. ”Am venit aici la Exatlon” i-a răspuns ea întrebărilor lui Cosmin Cernat, adăugând că a ieșit pe locul 45 din 10.000 de persoane, la proba de maraton. Ea a mai participat și la show-ul ”Bravo ai stil”.

„Am 23 de ani și sunt din București. Am făcut 10 ani atletism de performanță. Am făcut maraton. In 7 zile, am alergat 400 de kilometri. Am participat doar la ultramaraton si am iesit pe locul 45 din 10.000”, a spus noua concurentă.