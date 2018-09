Exatlon 26 septembrie. Yamato Zaharia nu va concura azi! Care este motivul

Faimosul Yamato Zaharia nu poate concura astăzi în competiția Exatlon deoarece are probleme de sănătate.

Acest lucru este confirmat si de Roxana Vancea, care a mărturisit că Yamato Zaharia se confruntă cu dureri mari de stomac: „Multi dintre noi nu ne simtim bine. Ne gandeam la Yamato, cu durerea sa de burta, sa stea in frig, la baraca, nu e bine", a spus Roxana Vancea.

Lili Sandu și-a stăpânit cu greu lacrimile atunci când a fost nevoită să se despartă de colegii ei din Republica Dominicană. Actriței i-a părut rău că a fost eliminată, dar a avut numai cuvinte de laudă cu privire la experiența inedită prin care a trecut.

„În general mă pricep cu vorbele, acum, însă, sunt extrem de emoționată. Pentru mine Exatlon a fost o provocare extraordinară. Mi-am dorit să-mi depășesc limitele cum nu am făcut niciodată. Plec cu capul sus și cu inima împăcată. Mă simt onorată să fi făcut parte din această echipă. Am fost inspirată de colegii mei, adevărați campioni. Întotdeauna îmi voi aduce aminte de primul punct. Am venit cu gândul să înscriu un singur punct, dar până la urmă au fost șase. Sper că nu am dezamăgit pe nimeni, dar mă bucur că am avut curaj să încerc”, a fost mesajul cu care Lili Sandu s-a despărțit de colegii ei de echipă.