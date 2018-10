Exatlon, 4 octombrie. Război între Alin Andronic și Mirel Drăgan: „Ești o copie proastă a lui Kiriță”

Exatlon, 4 octombrie. Alin Andronic și Mirel Drăgan sunt la cuțite! Cei doi s-au certat după una dintre probe. Războinicul și faimosul s-au ciondănit în văzul tuturor.

„Mirele, ești o copie foarte proastă a lui Kiriță, să știi”, i-a spus Alin adversarului său. „Bă, taci, mă, din gură”, i-a dat replica Mirel Drăgan. Ceilalți Faimoși au încercat să îl calmeze. După aceea, Alin a trecut la replici homofobe.

„Mirel, nu ştiam că eşti pe invers, mă!”, i-a strigat Alin.

Cosmin Cernat i-a întrebat atât pe Mirel, cât şi pe Alin, ce s-a întâmplat între ei. Așa cum era de așteptat, cei doi au avut două versiuni diferite ale conflictului. Faimosul susţine că nu a făcut decât să îşi susţină coechipierii, în timp ce Războinicul îl acuză că ar fi spus cuvinte greu de reprodus.

„E foarte obraznic și atât!”

„Aş vrea să spun doar câteva chestii în legătură cu Mirel. Să nu mai încerce să îl copieze pe Giani Kirita pentru că este o copie foarte proastă a lui Giani. Ştiu că nu se gândeşte să fie un exemplu foarte bun pentru copii de acasă, dar măcar să încerce pentru copiii lui, că am înţeles că are copii. Să încerce pentru ei, pentru că în câţiva ani vor fi şi ei suficient de mari aş vadă ce comportament are el aici şi ce injurii de aduce de fiecare dată. Atâta tot”, a spus Alin de la Războinici.

„Ce pot să spun?! E foarte obraznic şi atât! Deja începe să îmi asocieze cuvintele mele cu familia, deja depăşeşte subiectul. Oricum a zis şi Cristina data trecută că a ieşit de pe autostradă. În continuare o ţine în afară autostrăzii, a rămas pe câmp că de acolo e. În timpul jocului a zis că „Eşti copia lui Giani”. Aiurea în tramvai”, a povestit faimosul.

Cosmin Cernat l-a întrebat pe faimos dacă l-a înjurat pe Alin, dar Mirel a negat că ar fi făcut aşa ceva.

„Întreabă-l dacă are înclinaţii”, i-a spus Ana Otvos lui Alin. „Toţi am auzit că l-a înjurat. Adică are înclinaţii… Cred că nu ii plac femeile, ii plac bărbaţii. Aşa s-a exprimat el”, a adăugat ea. Şi Roxana Vancea i-a luat apărarea copechipierului ei.