Exatlon, 5 septembrie. Scandal în toată regula în timpul competiției din Republica Dominicană. Tensiunile și certurile din echipa Faimoșilor l-au făcut pe What’s up să cedeze în cele din urmă. Artistul s-a certat cu colegii lui încă de la început și spiritele nu s-au calmat deloc.

Exatlon, 5 septembrie. După mai multe scandaluri avute cu ceilalți concurenți de la Exatlon, What’s up a decis să plece din concurs și să se întoarcă în România. Stresul, certurile cu adversarii, dar și cu ceilalți Faimoși, dar și dorul de casă și de soție l-au făcut pe artist să cedeze. El a părăsit competiția.

„A venit momentul să vă explic care este, pe scurt, situația lui What’s up. Din păcate, el nu mai poate concura. Exatlonul este un concurs extrem de dificil, cu probe foarte dure. El a hotărât să renunțe. Îi dorim cu toții mult succes în cariera lui artistică”, a anunțat prezentatorul Exatlon, Cosmin Cernat.

„Îmi pare rău, n-am mai rezistat psihic, îmi cer scuze, vă las casa….“, le-a spus cântăreţul coechipierilor săi.

What’s up, implicat în numeroase conflicte la Exatlon

What’s up s-a certat cu Lili Sanda, dar nu a fost la primul conflict. Chiar la începutul concursului, artistul a fost la cuțite cu Iulian din cauza unor gesturi pe care le-a făcut antrenorul de schi. What’s up nu a vrut să se calmeze nici după explicația tânărului. Apoi, el s-a plâns Silviei că relația cu ceilalți colegi de echipă, mai ales cu Adrian, este una rea. El a spus că Adi are niște strategii lipsite de logică. El a mai intrat în conflict și cu Mirel Drăgan, care s-a enervat că acesta l-a îmbrățișat. După acea probă, el și-a înjurat colegii de echipă și a spus că n-a mai văzut asemenea „nesimțiți”. (Vezi aici detalii despre conflictul dintre What’s up și Mirel). Se pare că picătura care a umplut scandalul a fost cearta cu Lili Sandu.

Cearta cu Lili Sandu s-a lăsat cu amenințări

Exatlon, 5 septembrie. Lili Sandu și What’s up s-au luat la ceartă și s-a lăsat cu amenințări. Bruneta spărgea o nucă de cocos fără să-şi dea seama că What’s Up dormea, iar acesta i-a atras atenţia spunându-i că gestul ei e o lipsă de respect, deoarece l-a trezit din somn cu zgomotul puternic. Deşi Lili Sandu a încercat să-i explice că nu ştia că doarme, What’s Up a continuat să o certe. Când a ridicat tonul la ea, Lili Sandu nu s-a putut abține: „Tu nu ţipi la mine că vin şi-ţi trag una peste ochi!“. În acel moment, artistul, şi-a băgat degetele în urechi şi a început să cânte, ca să nu o mai audă pe colega lui de echipă.