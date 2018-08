Anda Călin a povestit reporterilor CANCAN.RO care sunt termenii relației dintre ea și Liviu Vârciu, tatăl fetiței ei. Cei doi au decis ca după despărțire să rămână prieteni de dragul copilului. Anda recunoaște însă că este pregătită pentru o nouă relație, chiar dacă acum nu se gândește la asta.

Anda Călin se simte o femeie liniștită acum, chiar dacă nu este o perioadă deloc ușoară. Au trecut câteva săptămâni de când ea şi Liviu Vârciu au anunţat despărţirea, dar amândoi se focusează pe alte lucruri, aşa că trec mult mai uşor peste acest „hop” al vieţii. Chair și-așa, Anda mărturisește că Liviu nu și-a uitat îndatoririle de tată.

”Este un tată foarte protector și … cum să fie… tată de fată, na! De fiecare dată când am nevoie să las fata cuiva, i-o las lui. Deci, consider că se ocupă. O vede o dată pe săptămână, uneori și de două ori. Mă ajută financiar pentru copil, până la urmă copilul este făcut de amândoi. De fiecare dată când am nevoie de ceva îi spun, sau iau eu, iar apoi mă ajută el”, a spus frumoasa brunetă.

Întrebată dacă a existat un ”partaj” după despărțire, ea susține că nu, dar Liviu nu dă înapoi din a le ajuta.

”Noi nu am avut ce să împărțim. Copilul a rămas la mine. Când va fi nevoie să meargă la grădiniță vom alege o grădiniță împreună și ne vom ocupa amândoi de costurile ei. Momentan mă ajută mama mea, dar dacă pe viitor voi avea mai multe și nu voi face față îmi voi lua o bonă. M-am schimbat la 180 de grade după venirea copilului. Gândește-te că eu nu știam să fac nimic pentru un copil, cu ce se mănâncă, cu toate că am citit eu toate cărțile și tot internetul, tot ce se putea. Mai mult m-au debusolat. Nu, când vine un copil ești pus în fața faptului împlinit și trebuie să te descurci. M-am schimbat… m-am schimbat foarte mult. În primul rând gândesc mult mai mult înainte să acționez”, a mai declarat Anda Călin.

Am găsit-o la o petrecere într-un club de fișe, dar spune că nu este adepta unor astfel de ieșiri și că se vede mai degrabă ca o persoană romantică, căreia îi place intimitatea.

”Eu niciodată nu am fost o împătimită a cluburilor, a ieșirilor. Din contră, mai degrabă aș merge la un restaurant împreună cu iubitul meu ca să luăm cina, sau cu fetele, decât să mă destrăbălez, să mă dau eu de trei ori peste cap pe mese, pe-acolo, sau mai știu eu ce”.

Întrebată dacă ar schimba ceva din trecutul ei, Anda a fost categorică!

”Dacă aș da timpul înapoi nu aș schimba absolut nimic. Pentru că orice aș schimba din trecut nu m-ar aduce în momentul în care sunt acum, cu Anastasia, care până la urmă este cel mai important lucru pentru mine în momentul de față”

Ce n-a mers în relația cu Liviu Vârciu? Ne zice chiar ea.

”Nu consider că eu ar fi trebuit să fac altceva, sau că aș fi putut face altceva, ca să meargă relația. Până la urmă, oamenii sunt construiți într-un anumit fel, este foarte rgeu să schimbi un om după o anumită vârstă. oamenii nus e schimbă, până la urmă se modelează în funcție de ceea ce își doresc cu adevărat. Nu-mi pare rău de nimic din ceea ce am făcut, nu cred că aș fi putut face mai mult. Nu știu din punctul lui de vedere, căci na, fiecare este liber să gândească pentru el, dar eu consider că am făcut tot ceea ce mi-a stat în putință pentru noi și pentru copil în primul rând. Și dacă noi am ajuns la concluzia că trebuie să ne despărțim, e clar că ceea ce a fost mai bine pentru copilul nostru a fost alegerea asta. oamenii nu sunt făcuți să fie singuri, momentan nu mă gândesc la așa ceva, dar niciodată să nu spui nu, pentru că așa cum mi s-a întâmplat cu Liviu că a venit… pur și simplu, așa se poate întâmpla ca mâine să merg pe stradă și să mă îndrăgostesc de unul și să mă vedeți cu el prin mașini sau mai știu eu ce”, a explicat Anda.