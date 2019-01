EXCLUSIV | Așa arată ”buncărul” de la Spitalul Universitar de Urgență București în care sunt izolați și tratați pacienții infectați cu virusul gripal! FOTO

Spitalul Universitar de Urgență București a luat măsuri încă de la debutul sezonului rece, pentru a preveni răspândirea infecțiilor cu virus gripal în rândul pacienților. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, primele imagini din ”buncărul” în care sunt izolați și tratați pacienții infectați cu virusul gripal.(CITEȘTE ȘI: ȘEFUL PSD BUCUREȘTI ȘI VICELE CAPITALEI S-AU BĂTUT CU PUMNII ȘI PICIOARELE LA ȘEDINȚA DE CONSILIU GENERAL!)

”Experiența anilor anteriori ne-a făcut să înțelegem necesitățile bolnavilor în asemenea perioade. Astfel, în cadrul secției de Terapie Intensivă am dedicat o zonă specială unde pot fi izolați pacienții care necesită îngrijire avansată pentru tratarea bolilor severe de care suferă și care prezintă în plus și simptomatologie specifică gripei. Deși nu suntem spital cu specific infecțios, noi am luat aceste măsuri astfel încât pacienții să poată fi izolați de restul, întrucât numai așa putem să prevenim răspândirea virusului gripal în rândul celorlați pacienți internați în secția de ATI a spitalului. În plus, măsurile de prevenție trebuie respectate cu strictețe atât de personalul medical, nemedical, cât și de aparținători, în felul acesta prevenindu-se extinderea virusului gripal”, ne-a declarat dr. Adriana Nica, managerul Spitalului Universitar de Urgență București.

Dotări de ultimă generaţie

Fiecare pat din această zonă specială are saltea activă antiescară, cu posibilitatea de percuție pentru pacienții cu probleme pulmonare. Fiecare post este dotat cu sistem de monitorizare invazivă și noninvazivă (puls, tensiune arterială, saturația oxigenului, frecvență respiratorie) ventilatoare pentru ventilație asistată și/ sau controlată, sisteme de perfuzie și infuzie rapidă a soluțiilor și medicamentelor. Aici se pot efectua ședințe de dializă acută, la nevoie, pentru pacienții care dezvoltă insuficiență multiplă de organe de tipul insuficiență renală acută sau sindrom de detresă respiratorie, care în cazuri severe, necesită epurare extracorporeală de CO2 (ECMO).(NU RATA, AICI: AMANTA ȘEFULUI GUVERNULUI A ”ROTIT” ȘPAGA DE 1.000.000 € PENTRU UN MINISTRU! IMAGINI ÎN PREMIERĂ ABSOLUTĂ CU DESCURCĂREAȚA VANESSA)