EXCLUSIV DINAMO, azi de la 18.00. Faceți loc, vin „câinii roșii!”. Perfect pe teren, gafă de proporții în birouri!

De: Alina Drăgan 11/11/2025 | 14:19
„Exclusiv Dinamo”, ediție nouă astăzi, de la 18.00.

Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu vorbesc despre felul în care Dinamo s-a ridicat și a ajuns pe podiumul clasamentului: ce s-a întâmplat la ultimul meci.

Nu uităm nici de calificative după victoria entuziasmantă cu Csikszereda: cine sunt jucătorii care primesc 4 stele.

Vorbim și despre scandalul dintre Andrei Nicolescu și LPF și dezvăluim o gafă uimitoare pe care au făcut-o șefii lui Dinamo!

Azi, marți, de la 18.00, o nouă ediție „Exclusiv Dinamo”, show-ul ProSport dedicat „câinilor roșii”, în direct pe canalul de YouTube ProSport și pe Facebook ProSport.

Pierdeți doar dacă nu vă uitați!

