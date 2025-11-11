EXCLUSIV DINAMO, azi de la 18.00. Faceți loc, vin „câinii roșii!”. Perfect pe teren, gafă de proporții în birouri!

„Exclusiv Dinamo”, ediție nouă astăzi, de la 18.00.

Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu vorbesc despre felul în care Dinamo s-a ridicat și a ajuns pe podiumul clasamentului: ce s-a întâmplat la ultimul meci.

Nu uităm nici de calificative după victoria entuziasmantă cu Csikszereda: cine sunt jucătorii care primesc 4 stele.

Vorbim și despre scandalul dintre Andrei Nicolescu și LPF și dezvăluim o gafă uimitoare pe care au făcut-o șefii lui Dinamo!

Azi, marți, de la 18.00, o nouă ediție „Exclusiv Dinamo”, show-ul ProSport dedicat „câinilor roșii”, în direct pe canalul de YouTube ProSport și pe Facebook ProSport.

