EXCLUSIV DINAMO, azi de la ora 18.00. „Războiul rece” de la Dinamo s-a aprins după egalul cu Farul! Primele dezvăluiri și o mare surpriză

„Exclusiv Dinamo”, ediție nouă astăzi, de la 18.00.

Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu fac dezvăluiri despre conflictul care tinde să se aprindă la Dinamo: s-a ajuns deja la episodul cu numărul 4 după meciul cu Farul!

Dăm calificativele pentru jucători și vorbim despre problemele din lot.

Discutăm despre ce urmează la meciul cu Craiova și venim cu vești bune: cine revine la Dinamo

Azi, marți, de la 18.00, o nouă ediție „Exclusiv Dinamo”, show-ul ProSport dedicat „câinilor roșii”, în direct pe canalul de YouTube ProSport și pe Facebook ProSport.