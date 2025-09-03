Acasă » Știri » EXCLUSIV DINAMO, azi de la ora 18.30. Totul despre ultimele transferuri: un nume surpriză pe listă! Ion Alexandru, redactor-șef Eurosport.ro, invitat special

De: Redacția CANCAN 03/09/2025 | 14:25
„Exclusiv Dinamo”, ediție nouă astăzi, de la 18.30.

Alexandru Brădescu și Ion Alexandru, redactorul șef al Eurosport.ro, aduc în discuție transferurile de ultimă oră pe care le încearcă Dinamo: un nume surpriză e pe listă!

Vorbim despre jocul lui Dinamo, cine a impresionat și cine a dezamăgit în prima parte a sezonului! Discutăm despre fotbalistul „adoptat” de fanii lui Dinamo și despre situația inedită a lui Mazilu

Azi, miercuri, de la 18.30, o nouă ediție „Exclusiv Dinamo”, show-ul ProSport dedicat „câinilor roșii”, în direct pe canalul de YouTube ProSport și pe Facebook ProSport.

Urmăriți-ne, pentru că nici nu știți ce pierdeți!

