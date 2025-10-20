EXCLUSIV DINAMO și EXCLUSIV RAPID, ediție specială după derby cu Marius Niculae și Mihai Iosif

Derby-ul dintre Dinamo și Rapid va fi comentat, luni, de la ora 18, într-o ediție specială dedicată partidei de pe Arena Națională. Pentru prima oară, producțiile săptămânale dedicate fanilor dinamoviști și giuleșteni de la ProSport, EXCLUSIV DINAMO și EXCLUSIV RAPID, se vor uni în același studio, într-o producție comună.

Amfitrioni vor fi jurnaliștii Ovidiu Ionescu și Cătălin Mureșanu, cei care vor comenta toate evenimentele și reacțiile derby-ului alături de invitații speciali Marius Niculae și Mihai Iosif.

Emisiunea poate fi urmărită, LIVE, pe canalul YouTube ProSport, dar și pe pagina de Facebook ProSport.

Fie că susții Dinamo sau ești fan de-ai Rapidului te așteptăm în chat, începând cu ora 18, cu păreri, întrebări, constatări după Dinamo-Rapid!