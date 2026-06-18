EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Gigi Becali bagă mâna în buzunar pentru un fotbalist, în timp ce Florin Tănase îi creează probleme serioase

Emisiunea EXCLUSIV FCSB, o producție marca ProSport, continuă și astăzi, de la ora 16:45, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport.

Chiar dacă fotbaliștii de la FCSB sunt în vacanță, emisiunea EXCLUSIV FCSB rămâne pe micile ecrane și vă aduce cele mai noi informații din tabăra roș-albastră.

Gigi Becali bagă mâna în buzunar pentru un fotbalist

De această dată vom discuta mai mult despre transferurile făcute de FCSB, dar și despre mutările pe care Gigi Becali vrea să le reușească în perioada următoare.

Alături de influencerul Gabi Alexandru – cunoscut pe internet ca Marocanu – vom analiza noile mutări de la FCSB, dar și cine va fi următorul căpitan după plecarea lui Darius Olaru la Union Saint-Gilloise pe 3 milioane de euro.

Cine este fotbalistul pe care Gigi Becali tocmai l-a ofertat și care sunt problemele cu Florin Tănase apărute în ultimele ore? Toate acestea, dar și alte subiecte vor fi dezbătute la EXCLUSIV FCSB, diseară, de la 16:45.

Bineînțeles, și voi veți putea participa direct la emisiune prin comentariile și întrebările voastre pe chatul emisiunii de pe YouTube și de pe Facebook. Acestea vor fi citite în timp real.

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