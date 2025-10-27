EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Cine e românul care a trimis cerere la UEFA pentru a schimba totul pe site! Dezbatem cu Ionuț Panțîru, fostul fundaș al campioanei

„Exclusiv FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară, de la ora 18:00, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport. Scandalul „site-ul UEFA” este departe de a se fi încheiat.

După degringolada apărută pe site-ul forului european, unde FCSB este confundată cu CSA Steaua și invers, astăzi vom vorbi în continuare despre acest subiect și despre noutățile apărute.

EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00

Cine este românul care a trimis hârtie oficială la UEFA pentru a scoate Cupa Campionilor Europeni din dreptul FCSB? Ce a scris acesta în mail? Răspunsurile la aceste întrebări, dar și la altele le veți afla în emisiunea din această seară, de la ora 18:00, la EXCLUSIV FCSB.

Invitații de astăzi sunt fostul fundaș al campioanei Ionuț Panțîru, nutriționistul Ovidiu Moldoveanu și antrenorul-preparator fizic Robert Panduru.

Analizăm împreună și victoria FCSB în fața arădenilor de la UTA, scor 4-0, cea mai categorică din acest sezon de Superliga. Vom vedea exact ce s-a schimbat față de ultimele meciuri ale roș-albaștrilor.

Bineînțeles, și voi veți putea participa direct la emisiunea EXCLUSIV FCSB prin comentariile și întrebările voastre pe chatul emisiunii de pe YouTube și de pe Facebook. Acestea vor fi citite în timp real.