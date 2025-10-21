„Exclusiv FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară, de la ora 18:00, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport.

Ultimele zile au reprezentat o adevărată nebunie în comunitatea suporterilor roș-albaștri. Pe site-ul UEFA s-a modificat în fiecare zi câte ceva. Mai întâi, Cupa Campionilor Europeni n-a mai apărut în dreptul FCSB, ci în dreptul Stelei București, care însă nu avea o siglă afişată pe site. Ulterior, la câteva zile distanță, UEFA a atașat sigla din 1986 a roș-albaștrilor.

EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Prezentăm dovada prin care UEFA arată pe site că „FCSB e Steaua”. Analizăm și degringolada după umilința cu Metaloglobus: cine e vinovat?

Apoi, site-ul UEFA i-a „furat” o Ligă a Campionilor și lui Chelsea, iar fanii FCSB s-au legat de acest lucru, considerând că e o eroare a forului european și în cazul Cupei Campionilor.

În această seară, la EXCLUSIV FCSB, prezentăm dovada că UEFA este într-o confuzie totală, ba chiar avem link-ul unde arată că „FCSB e Steaua”. Cum? Veți afla diseară, de la ora 18:00, la EXCLUSIV FCSB.

Și cum asta nu ar fi de ajuns pentru fanii FCSB, echipa este într-o cădere continuă. A fost învinsă de Metaloglobus, ultima clasată din Superliga, 1-2, fiind astfel și prima victorie a echipei din Pantelimon în Superliga. Cine este vinovat pentru degringolada de la campioana României? Analizăm î această seară cu jurnalistul ProSport, Christian Luță.

Bineînțeles, și voi veți putea participa direct la emisiune prin comentariile și întrebările voastre pe chatul emisiunii de pe YouTube și de pe Facebook. Acestea vor fi citite în timp real.