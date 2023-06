Exclusiv | S-a cantat imnul Rapidului la liberarea lui Piedone. Momente savuroase cu Tomi rapidistul și fostul primar

În cursul zilei de miercuri, 21 iunie 2023, Cristian Popescu Piedone a ieșit din spatele gratiilor. Fostul edil s-a întors acasă, după ce a petrecut un an și o lună în închisoare. Acum, Piedone s-a întors acasă, fiind așteptat nu doar de cei dragi, ci și de alți cetățeni care s-au bucurat că a fost eliberat. CANCAN.RO vă arată, în exclusivitate, un moment care a stârnit bucurie, atunci când fostul primar a ajuns acasă. S-a cântat imnul Rapidului! În videoclipul de mai sus, puteți vedea momente savuroase cu Tomi Rapidistul și Piedone. Detaliile se regăsesc mai jos, în articol.

Cristian Popescu Piedone a părăsit Penitenciarul Rahova, în cursul zilei de miercuri, 21 iunie 2023. Fostul primar a fost eliberat din spatele gratiilor, la un an și o lună după ce a fost condamnat definitiv în Dosarul „Colectiv”. CANCAN.RO v-a arătat, în exclusivitate, ce s-a întâmplat la scurt timp după ce fostul edil a pășit în afara închisorii, dar și mărturisirile pe care le-a făcut. De data aceasta, vă arătăm un moment care a stârnit zâmbetele persoanelor din jur: s-a cântat imnul Rapidului!

S-a cantat imnul Rapidului, după ce Cristian Popescu Piedone a ieșit din spatele gratiilor

În drum spre casă, alături de oameni dragi de-ai fostului primar al sectoarelor 4 și 5, Cristian Popescu Piedone l-a îndemnat, cu zâmbetul pe buze, pe unul dintre copii să cânte imnul Rapidului. Momentul a fost savuros și a stârnit zâmbete! De altfel, după ce micuțul a rostit prima strofă a imnului Giuleștenilor, Piedone l-a felicitat. Momentul exclusiv poate fi urmărit în videoclipul de mai sus.

„Este Tomi Rapidistul. Îl știți pe Tomi Rapidistul de la Radio ZU? În fiecare dimineață… Ia zi, hai, imnul lui Rapid!”, l-a îndemnat Cristian Popescu Piedone pe unul dintre copii.

Apoi, fostul primar l-a felicitat pe băiețel, după ce a cântat o parte a imnului Giuleștenilor: „Bravo! El e Tomi Rapidistul!”.

„Eu am spus. Credeți că dacă știam că e așa bine, mă duceam mai demult? Nu. Pușcăria este pușcărie. Acolo, important este să respecți, să fii respectat. Nu respecți, astea sunt… Mai trebuie umblat, e un alt subiect, gata, e dus, să fim să sănătoși. Asta (n.r. crucea pe care o ține în mâna dreaptă), m-am rugat din prima zi. Am intrat cu ea și am ieșit cu ea. M-am rugat un singur lucru. Decât dreptate și să lumineze judecătorul. Nu judecătorilor domnului Bălănescu, care să-i dea Dumnezeu sănătate, dar după minima lui. Care a judecat cu scheleții în dulap, dornic de avansare sau cu roba acoperită. Primele două instanțe… nu, prima sigur! A doua a încercat ceva… dar tot așa, presiune”, ne-a spus, în exclusivitate, fostul primar.

