EXCLUSIV. Un judecător al Curții Militare explică pentru CANCAN.RO: Liviu Dragnea poate părăsi închisoarea!

Surse avizate din rândul magistraţilor, dar şi din mediul judiciar, explică în exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, mecanismul juridic prin care Liviu Dragnea ar putea beneficia pe deplin de decizia de miercuri a CCR, prin care s-a stabilit că alcătuirea completurilor de trei judecători de la ICCJ este neconstituțională.

Un judecător al Curţii Militare de Apel contactat de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, explică în detaliu pârghiile prin care se poate ajunge ca la final să se constate prescrierea definitivă a faptelor pentru care Liviu Dragnea a fost condamnat în dosarul DGASPC.

Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv, pe ultima sută de metri, în timp ce era preşedintele PSD, pentru fapte de corupţie legate de menţinerea fictivă pe posturi la Direcţia generală de asistenţă socială din Teleorman a două femei ce lucrau în realitate pentru filiala de partid.

Decizia CCR de miercuri, spune magistratul consultat de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, îi oferă linie dreaptă lui Dragnea de a revizui sentinţa definitivă în baza căreia este la puşcărie, la constatarea că prima judecată a speţei este nulă, iar odată reluată de la zero judecata cauzei se mai poate constata decât prescrierea faptelor penale pentru care Dragnea fost trimis în judecată de DNA.

Judecătorul militar face o radiografie amplă a legislaţiei şi pârghiilor legale de care apărarea lui Liviu Dragnea se va folosi în perioada imediat următoare, respectiv după publicarea deciziei în Monitorul Oficial.

“În principiu, potrivit articolului 147 din Constituţie deciziile CCR după ce se redactează şi publică în Monitrul Oficial sunt general valabile şi au putere doar pentru viitor. De la această regulă generală CCR în jurisprundeţa ei a instituit şi câteva excepţii. Prima şi cea mai importantă în ceeea ce priveşte speţa despre care noi vorbim (cazul lui Liviu Dragnea – n.r), pentru că vă referiţi la o anumită speţă, se referă la aceea că deciziile CCR produc efecte şi pentru cauzele în care pe timpul judecăţii s-a ridicat excepţia de către unul dintre avocaţi indiferent de soluţia primită, chiar dacă ea, între timp, decizia a devenit definitivă. Pe timpul judecăţii până la pronunţarea CCR legea prezumată constituţională. În ceea ce îl priveşte pe tovarăşul nostru de care vorbim, dacă în speţa respectivă s-a ridicat excepţia de neconstituţionalitate privind completurile de trei (…) la acest moment el scapă…“, spune magistratul.

Concret, avocaţii lui Liviu Dragnea au invocat în faza judecării apelului din acest dosar, în faţa completului de 5 judecători, această excepţie dar sub forma unei exceptii procedurale şi nu sub forma unei excepţii de neconstituţionalitate.

“Sunt argumente date, cu caracter general, în decizia 51 din 2016 a CCR, cea privind interceptările, în partea finală a acestei decizii, şi acolo spune că dacă în speţa respectivă avocaţii au ridicat această excepţie atunci decizia CCR produce consecinţe şi retroactiv, chiar dacă între timp s-a dat o decizie definitivă, pentru că excepţia ridicată de părţi constituie un mijloc de apărare. Prin urmare, la o cerere formulată la un anumit timp şi nu oricând, cauza se va revizui, adică se rejudecă de la zero. Parcursul este următorul. Revizuirea are două termene. Admiterea în principiu şi rejudecarea pe fond. Pentru a se admite în principiul se analizează dacă sunt îndeplinite condiţiile formal privind procedura. După admiterea în principiul el poate cere, dacă execută pedepasa, suspendarea executării pedepsei. Ori dacă se admite pe acest considerent se va dispune supendarea executării printr-o încheiere care este executorie, care nu poate fi atacată. Cu alte cuvinte se revine la situaţia anterioară, el redevine un om liber şi aflat în toate facultăţile şi aptitudinile. Am putut constata cu toţii din presă că faptele din dosar s-au prescris în luna iunie, iar la o simplă reluare a judecăţii pe fond, se consideră că această cauză nu a fost judecată niciodată definitiv, astfel că singura soluţie ce poate fi luată în calcul este prescrierea” mai explică magistratul.

Mergând pe această logică este cel mai probabil că avocaţii lui Liviu Dragnea vor depune o cerere de revizuire a sentinţei definitive urmare căreia Liviu Dragnea a fost încarcerat.

Acelaşi magistrat arată că cerere de revizuire va fi depusă la un complet de trei judecători de la instanţa supremă.