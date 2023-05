Experiența neplăcută a unui client în restaurantul lui Dani Oțil din Herăstrău: „Puiul încă respira”

Unul dintre cei mai apreciați prezentatori TV din întreaga țară, Dani Oțil (42 de ani),deține un restaurant cunoscut din Capitală. „Matinalul” de la Antena 1 susține că folosește produse de calitate și meniul este diversificat. Cu toate acestea, unii clienți nu par a fi atât de încântați de ceea ce au găsit în cadrul localului, iar feedback-ul nu este unul sătisfăcător deloc.

Pe lângă cariera sa în televiziune, Dani Oțil este și un afacerist de succes. Celebrul prezentator TV este posesorul unui local de fițe din Capitală, fiind situat chiar lângă Șoseaua Nordului. Meniul dispune de o gamă largă de preparate, însă prețurile sunt pe măsură. Dani Oțil se laudă și cu un număr impresionant de oameni care îi calcă zilnic pragul localului.

În ciuda faptului că unii clienți sunt mulțumiți de mâncarea și de atmosfera din local, unii clienți se declară dezamăgiți de experiența pe care au avut-o.

CITEȘTE ȘI: Cum a fost părăsit Dani Oțil de iubirea vieții lui. Cel mai greu moment din viața matinalului de la Antena 1 s-a produs în urmă cu aproape 10 ani

Restaurantul lui Dani Oțil, desființat de un client pe internet: „Acesta este primul semnal”

Mai exact, un client străin a scris o recenzie pe Google vizavi de localul lui Dani Oțil, arătându-se total nemulțumit de ceea ce a găsit în interiorul localului. Omul susține că există o mulțime de părți rele, multe dintre ele având legătură cu diversificarea meniului, dar și cu mâncarea prost gătită.

„Părțile rele:

– Intrarea se face prin zona de fumat, care este o incintă de sticlă care miroase oribil… Acesta este primul semnal, dar dacă faceți greșeala pe care am făcut-o eu și intrați totuși înăuntru, citiți mai departe…

– Am comandat un T-Bone doar pentru a afla că nu mai au carne de vită din cauza unei mese de englezi care au comandat-o pe toată;

– Am comandat un fel de bere doar ca să aflu că și englezii au comandat-o pe toată, așa că ospătarul mi-a recomandat alta, doar ca să se întoarcă și să spună că nici asta nu mai are. Am luat Heineken la sticlă care era caldă, am trecut la bere la draft…

– A venit mâncarea, doar că am aflat că un fel de mâncare nu era suficient de gătit… Puiul încă respira…

– Evident, le-a mai trebuit încă vreo 20 de minute pentru a găti cu adevărat acel pui, așa că eu și soția mea am mâncat pe rând…

– Celălalt fel de mâncare, ceafa de porc, a fost în cel mai bun caz mediu;Părțile bune:

– Aaaa, nu…”, se arată în recenzia clientului respectiv.

VEZI ȘI: „Boala” periculoasă de care suferă Dani Oțil, de la Antena 1. Matinalul are o pasiune foarte riscantă