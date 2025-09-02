Explozie în București! Toată zona fostului restaurant Doi Cocoși s-a umplut de fum instant. Ce a ars

Explozie în zona fostului restaurant Doi Cocoși! O mașină în care se afla polistiren a luat foc în plină stradă, iar întreaga suprafață s-a umplut de fum. Poliția și pompierii au ajuns deja la fața locului.

Marți, 2 septembrie 2025, un zgomot puternic de deflagrație s-a auzit pe Șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești, în zona fostului restaurant Doi Cocoși. Potrivit primelor informații, un vehicul în care se afla polistiren a explodat. Poliția a ajuns imediat la fața locului, iar mașinile au fost oprite in coloana pe sensul de mers spre zona în care se afla localul. Acum, în acea locație, Elena Borcea, mama fostului proprietar al echipei de fotbal Dinamo București, Cristian Borcea, a început să dezvolte un proiect imobiliar, în colaborare cu alți asociați, potrivit Profit.ro.

Știre în curs de actualizare…