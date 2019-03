Facebook, Instagram și Whatsapp se schimbă radical. Planul anunțat de Mark Zuckerberg

Fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, anunță o nouă eră pentru aplicațiile deținute de companie – Facebook, Facebook Messenger, Whatsapp sau Instagram. Una concentrată în jurul conceptulor de intimitate, de viață privată, de comunicare sigură. Anunțul a fost făcut într-o lungă notă postată pe Facebook.

„Accentul meu pentru ultimii ani a fost înțelegerea și abordarea celor mai mari provocări cu care se confruntă Facebook. Aceasta înseamnă a lua poziții pe teme importante privind viitorul internetului. În această notă, vom sublinia viziunea și principiile noastre în jurul construirii unei platforme de mesagerie și de socializare bazată pe confidențialitate. Sunt multe de făcut aici și ne angajăm să lucrăm deschis și să consultăm cu experți din întreaga societate, pe măsură ce dezvoltăm acest lucru.

În ultimii 15 ani, Facebook și Instagram au ajutat oamenii să se conecteze cu prietenii, comunitățile și interesele în echivalentul digital al unei piețe dintr-un oraș. Dar oamenii tot mai mult doresc să se conecteze privat în echivalentul digital al camerei de zi. Pe măsură ce mă gândesc la viitorul internetului, cred că o platformă de comunicare bazată pe intimitate va deveni și mai importantă decât platformele deschise de astăzi. Confidențialitatea le dă oamenilor libertatea de a fi ei înșiși și să se conecteze mai natural, motiv pentru care construim rețele sociale.

Astăzi vedem deja că mesageria privată, povestile efemere și grupurile mici sunt cele mai rapide zone de creștere în comunicarea online. Există o serie de motive pentru aceasta. Mulți oameni preferă intimitatea comunicării unu-la-unu sau doar cu câțiva prieteni.

Oamenii sunt mai precauți de a avea o evidență permanentă a ceea ce au împărtășit. Și toți ne așteptăm să putem face plăți private și în siguranță.

Rețelele sociale publice vor continua să fie foarte importante în viața oamenilor – pentru a vă conecta cu toată lumea pe care o cunoașteți, pentru a descoperi noi oameni, idei și conținut și pentru a oferi oamenilor un glas mai larg. Oamenii găsesc aceste valori în fiecare zi și există încă multe servicii utile pentru a le construi pe ele. Dar acum, cu toate căi, oamenii doresc să interacționeze și în mod privat, există și posibilitatea de a construi o platformă mai simplă, care să se concentreze mai întâi asupra vieții private mai întâi.

Înțeleg că mulți oameni nu cred că Facebook poate sau chiar ar dori să construiască o astfel de platformă bazată pe intimitate – pentru că sincer nu avem în prezent o reputație puternică pentru construirea serviciilor de protecție a confidențialității și ne-am concentrat istoric asupra unor instrumente pentru o partajare mai deschisă. Dar am arătat în repetate rânduri că putem evolua pentru a construi serviciile pe care oamenii le doresc cu adevărat, inclusiv în mesageria și în stories.

Cred că viitorul comunicării se va îndrepta din ce în ce mai mult către serviciile private, criptate, în care oamenii pot avea încredere în ceea ce ei își spun reciproc, rămân în siguranță, iar mesajele și conținutul lor nu vor rămâne în permanență. Acesta este viitorul pe care sper să-l aducem.

Planificăm să construim acest lucru așa cum l-am dezvoltat ​​pe WhatsApp: să se concentreze pe cel mai fundamental și cel privat caz de utilizare – mesageria – să o facă cât mai sigură posibil și apoi să construiască mai multe căi prin care oamenii să interacționeze în plus, discuții video, grupuri, povestiri, afaceri, plăți, comerț și, în cele din urmă, o platformă pentru multe alte tipuri de servicii private.

Această platformă dedicată vieții private va fi construită pe baza mai multor principii:

Interacțiuni private. Oamenii ar trebui să aibă locuri simple, intime în care să aibă un control clar asupra comunicării cu aceștia și a încrederii că nimeni altcineva nu poate accesa ceea ce împărtășesc.

Criptare. Comunicațiile personale ale oamenilor ar trebui să fie sigure. End-to-end criptarea împiedică pe oricine – inclusiv pe noi – să vadă ce împărtășesc oamenii în serviciile noastre.

Reducerea permanenței. Oamenii ar trebui să fie confortabili fiind ei înșiși și nu ar trebui să-și facă griji cu privire la faptul că ceea ce împărtășesc ar putea reveni mai târziu pentru a-i răni. Deci, nu vom păstra mesaje sau povesti în jurul valorii de mai mult decât este necesar pentru a livra serviciul sau mai mult decât oamenii le doresc.

Siguranță. Oamenii ar trebui să se aștepte ca noi să facem tot ce ne stă în putință pentru a le menține în siguranța în cadrul serviciilor noastre, în limitele a ceea ce este posibil într-un serviciu criptat.

Interoperabilitate. Oamenii ar trebui să poată utiliza oricare dintre aplicațiile noastre pentru a ajunge la prietenii lor și ar trebui să poată comunica cu ușurință și în siguranță prin intermediul rețelelor.

Stocarea securizată a datelor. Oamenii ar trebui să se aștepte ca nu să stocăm date sensibile în țările cu probleme privind drepturile omului, precum confidențialitatea și libertatea de exprimare, pentru a proteja datele de accesul necorespunzător.

În următorii câțiva ani, intenționăm să reconstruim mai multe dintre serviciile noastre în jurul acestor idei.

Deciziile pe care le vom avea în față vor însemna să luăm poziții pe teme importante privind viitorul internetului. Înțelegem că există multe compromisuri pentru a avea dreptate și ne angajăm să consultăm cu experții și să discutăm despre cea mai bună cale. Acest lucru va dura ceva timp, dar nu vom dezvolta această schimbare majoră în direcția noastră în spatele ușilor închise. Vom face acest lucru în mod deschis și colaborativ, deoarece multe dintre aceste probleme afectează diferite părți ale societății.

Interacțiunile private ca fundație

Pentru ca un serviciu să se simtă privat, nu trebuie să aveți nicio îndoială cu cine vă comunicați. Am muncit din greu pentru a construi intimitatea în toate produsele noastre, inclusiv cele pentru partajarea publicului. Dar o proprietate excelentă a serviciilor de mesagerie este că, chiar dacă lista de contacte crește, atașamentele și grupurile dvs. individuale rămân private. Pe măsură ce prietenii dvs. se dezvoltă în timp, serviciile de mesagerie evoluează cu grație și rămân intime.

Acest lucru este diferit de rețelele sociale mai largi, unde oamenii pot acumula prieteni sau adepți până când serviciile se vor simți mai publice. Acest lucru este potrivit pentru multe utilizări importante – spuneți tuturor prietenilor despre ceva, folosindu-vă vocea pe subiecte importante, găsind comunități de persoane cu interese similare, urmărind creatorii și mass-media, cumpărați și vindeți lucruri, organizați colectări de fonduri, afaceri în creștere sau multe alte lucruri care beneficiază de faptul că aveți pe toată lumea pe care o cunoașteți într-un singur loc.

Totuși, atunci când vedeți toate aceste experiențe împreună, se simte mai mult ca o piață de oraș decât un spațiu mai intim ca o sufragerie.

Există posibilitatea de a construi o platformă care să se concentreze asupra tuturor modurilor în care oamenii doresc să interacționeze privat. Acest sentiment de confidențialitate și intimitate nu are doar caracteristici tehnice – este conceput profund în simțul serviciului în general. În echipa WhatsApp, de exemplu, echipa noastră este obsedată de crearea unui mediu intim în fiecare aspect al produsului. Chiar și în cazul în care am construit caracteristici care permit o partajare mai largă, este totuși o experiență mai puțin publică. Când echipa a construit grupuri, au pus o limită de dimensiune pentru a se asigura că fiecare interacțiune este privată. Când am expediat povestiri despre WhatsApp, am limitat conținutul public, deoarece ne-am îngrijorat că ar putea eroda sentimentul de confidențialitate pentru a vedea o mulțime de conținut public – chiar dacă nu s-ar schimba cu adevărat cu cine împărțiți.

În câțiva ani, mă aștept ca versiunile viitoare de Messenger și WhatsApp să devină principalele modalități prin care oamenii comunică pe rețeaua Facebook. Ne-am concentrat pe a face aceste două aplicații mai rapide, mai simple, mai private și mai sigure, inclusiv cu criptarea end-to-end. Apoi intenționăm să adăugăm mai multe modalități de a interacționa în mod privat cu prietenii, grupurile și întreprinderile. Dacă această evoluție are succes, interacțiunea cu prietenii și familia dvs. din cadrul rețelei Facebook va deveni o experiență fundamental mai privată.

Criptare și siguranță

Oamenii se așteaptă ca comunicațiile lor private să fie sigure și să fie văzute doar de către cei cărora le-au trimis – nu hackeri, criminali, guverne radicale sau chiar oameni care operează serviciile pe care le folosesc.

Există o conștientizare tot mai mare că mai multe entități care au acces la datele dvs., cu atât mai multe vulnerabilități există pentru ca cineva să o folosească în mod abuziv sau pentru un atac cibernetic să o expună. Există, de asemenea, o îngrijorare crescândă în rândul unora că tehnologia poate centraliza puterea în mâinile guvernelor și companiilor ca ale noastre. Și unii oameni se tem că serviciile noastre ar putea accesa mesajele și le pot folosi pentru publicitate sau în alte moduri în care nu se așteaptă.

End-to-end criptarea este un instrument important în dezvoltarea unei rețele sociale axate pe confidențialitate. Criptarea este descentralizată – limitează serviciile ca ale noastre de a vedea conținutul care trece prin ele și face mult mai greu pentru oricine altcineva să acceseze informațiile dvs.

Acesta este motivul pentru care criptarea este o parte tot mai importantă a vieții noastre online, de la servicii bancare la servicii de sănătate. De asemenea, am construit criptarea end-to-end în WhatsApp după ce am achiziționat-o.

În ultimul an, am vorbit cu disidenții care mi-au spus că criptarea este motivul pentru care sunt liberi sau chiar în viață. Guvernele fac adesea cereri ilegale de date și, în timp ce ne împingem înapoi și luptăm cu aceste cereri în instanță, există întotdeauna riscul că vom pierde un caz – iar dacă informațiile nu sunt criptate, trebuie să fie preluate datele sau să riscăm angajații noștri să fie arestați dacă nu le respectăm.

Acest lucru poate părea extrem, dar am avut un caz în care unul dintre angajații noștri a fost de fapt închis pentru că nu a oferit accesul la informațiile personale ale cuiva, deși nu am putut avea acces la el, deoarece a fost criptat.

În același timp, există preocupări reale de siguranță pentru a fi abordate înainte de a putea implementa criptarea end-to-end în toate serviciile noastre de mesagerie. Criptarea este un instrument puternic pentru confidențialitate, dar aceasta include și intimitatea persoanelor care fac lucruri rele. Când miliarde de oameni folosesc un serviciu pentru conectare, unii dintre ei o vor folosi în mod abuziv pentru lucruri cu adevărat teribile, cum ar fi exploatarea copiilor, terorismul și extorcarea. Avem responsabilitatea de a colabora cu autoritățile de aplicare a legii și de a contribui la prevenirea acestora ori de câte ori putem.

Ne străduim să ne îmbunătățim abilitatea de a identifica și de a opri actorii răi din aplicațiile noastre prin detectarea tipurilor de activitate sau prin alte mijloace, chiar și atunci când nu putem vedea conținutul mesajelor și vom continua să investim în această lucrare. Dar ne confruntăm cu un compromis inerent, deoarece nu vom găsi niciodată toate pagubele potențiale pe care le facem astăzi atunci când sistemele noastre de securitate pot vedea mesajele în sine.

Găsirea modalităților potrivite de protejare a vieții private și a siguranței este ceva cu care s-au confruntat societățile istorice. Mai sunt încă multe întrebări deschise aici și vom consulta experții în domeniul siguranței, autoritățile de aplicare a legii și guvernele cu privire la cele mai bune modalități de punere în aplicare a măsurilor de siguranță. De asemenea, va trebui să colaborăm cu alte platforme pentru a ne asigura că, ca o industrie, avem acest drept. Cu cât putem crea mai mult o abordare comună, cu atât mai bine.

În privința echilibrului, cred că lucrul la implementarea cripării end-to-end pentru toate comunicațiile private este un lucru bun. Mesajele și apelurile sunt unele dintre cele mai sensibile conversații private pe care le au oamenii și într-o lume a amenințărilor din ce în ce mai mari de securitate cibernetică și intervenții guvernamentale grele în multe țări, oamenii doresc ca noi să luăm pasul suplimentar pentru a-și asigura cele mai private date private. Acest lucru mi se pare potrivit, atâta timp cât ne acordăm timp pentru a construi sistemele de siguranță adecvate care să oprească actorii răi cât mai mult posibil în limitele unui serviciu criptat. Am început să lucrăm la aceste sisteme de siguranță bazându-ne pe munca pe care am făcut-o în WhatsApp și le vom discuta cu experții până în 2019 și după aceea înainte de a implementa complet criptarea end-to-end. Pe măsură ce aflăm mai multe de la acești experți, vom finaliza modul de implementare a acestor sisteme.

Reducerea permanenței

Credem din ce în ce mai mult că este important să păstrăm informații în jur pentru perioade mai scurte de timp. Oamenii doresc să știe că ceea ce împărtășesc nu se va mai întoarce să le rănească mai târziu, iar reducerea timpului în care informațiile lor sunt stocate și accesibile vor ajuta.

O provocare în construirea instrumentelor sociale este „problema de permanență”. Pe măsură ce construim colecții mari de mesaje și fotografii de-a lungul timpului, ele pot deveni o datorie și un bun. De exemplu, mulți oameni care au fost pe Facebook pentru o lungă perioadă de timp au fotografii de la care au fost mai tineri, care ar putea fi jenante. Dar, de asemenea, oamenii iubesc într-adevăr să țină o evidență a vieții lor. Și dacă toate postările de pe Facebook și Instagram au dispărut, oamenii ar pierde accesul la o mulțime de cunoștințe valoroase și experiențe pe care alții le-au împărtășit.

Cred că există o oportunitate de a stabili un nou standard pentru platformele de comunicații private – în care conținutul expiră automat sau este arhivat în timp. Povestirile expiră deja după 24 de ore, dacă nu le arhivați, ceea ce le oferă oamenilor confortul de a le împărtăși mai natural. Această filozofie ar putea fi extinsă la tot conținutul privat.

De exemplu, mesajele ar putea fi șterse după o lună sau un an, în mod implicit. Acest lucru ar reduce riscul ca mesajele dvs. să se întoarcă împotriva voastră și să vă deranjeze mai târziu. Desigur, ați avea posibilitatea de a schimba intervalul de timp sau de a dezactiva ștergerea automată a firelor dvs. dacă doriți. De asemenea, am putea oferi o opțiune pentru dvs. de a stabili expirarea mesajelor individuale după câteva secunde sau minute, dacă doriți.

De asemenea, este logic să limităm timpul de stocare a metadatelor de mesagerie. Folosim aceste date pentru a rula sistemele noastre de spam și de siguranță, dar nu trebuie întotdeauna să o păstrăm pentru mult timp. O parte importantă a soluției este de a colecta mai puține date personale, ceea ce este modul în care a fost construit WhatsApp încă de la început.

Interoperabilitate

Oamenii doresc să poată alege ce serviciu folosesc pentru a comunica cu oamenii. Cu toate acestea, astăzi, dacă doriți să trimiteți mesaje pe Facebook, trebuie să utilizați Messenger, pe Instagram trebuie să utilizați Direct și pe WhatsApp trebuie să utilizați WhatsApp. Vrem să oferim oamenilor posibilitatea de a-și alege prietenii prin intermediul acestor rețele, indiferent de ce aplicație preferă.

Planificăm să începeți prin a vă permite să trimiteți mesaje către persoanele dvs. de contact folosind oricare dintre serviciile noastre și apoi să extindeți această interoperabilitate și la SMS. Desigur, aceasta ar fi opțiunea de înscriere și veți putea să vă păstrați separat conturile dacă doriți.

Există avantaje privind intimitatea și securitatea pentru interoperabilitate. De exemplu, mulți utilizatori folosesc Messenger pe Android pentru a trimite și primi texte SMS. Aceste texte nu pot fi criptate end-to-end, deoarece protocolul SMS nu este criptat. Totuși, cu posibilitatea de a transmite mesaje prin serviciile noastre, veți putea să trimiteți un mesaj criptat la numărul de telefon al cuiva în WhatsApp din Messenger.

Acest lucru ar putea îmbunătăți confortul în multe experiențe în care utilizatorii folosesc Facebook sau Instagram ca rețea socială și WhatsApp ca serviciu de mesagerie preferat. De exemplu, o mulțime de persoane care vând articole la Marketplace își publică numărul de telefon, astfel încât oamenii să le poată trimite mesaje despre cumpărarea lor. Nu este ideal, pentru că îi oferiți străinii numărul dvs. de telefon. Cu interoperabilitate, veți putea să utilizați WhatsApp pentru a primi mesaje trimise în contul tău Facebook fără a-ți partaja numărul de telefon – și cumpărătorul nu ar trebui să-ți facă griji dacă preferi să fii mesagerie într-o rețea sau alta.

Vă puteți imagina multe experiențe simple, cum ar fi acest lucru – o persoană descoperă o afacere pe Instagram și trece cu ușurință în aplicația preferată de mesagerie pentru plăți sigure și suport pentru clienți; o altă persoană dorește să-și recupereze un prieten și îi poate trimite un mesaj care se îndreaptă către aplicația preferată, fără a trebui să se gândească la locul unde acea persoană preferă să fie atinsă; sau pur și simplu postați o poveste din zilele dvs. atât pe Facebook cât și pe Instagram și puteți obține toate răspunsurile de la prietenii dvs. într-un singur loc.

Puteți trimite și primi deja mesaje SMS prin Messenger pe Android astăzi și am dori să le extindem în viitor, inclusiv prin noul standard RCS pentru telecomunicații.

Cu toate acestea, există mai multe probleme pe care trebuie să le rezolvăm înainte ca acest lucru să fie posibil. În primul rând, Apple nu permite aplicațiilor să interacționeze cu SMS-uri pe dispozitivele lor, așa că am putea să facem acest lucru doar pe Android. În al doilea rând, trebuie să ne asigurăm că interoperabilitatea nu compromite așteptările de criptare pe care oamenii deja le utilizează pe WhatsApp. În cele din urmă, ar crea vulnerabilități de siguranță și spam într-un sistem criptat pentru a permite utilizatorilor să trimită mesaje de la aplicații necunoscute în care sistemele noastre de siguranță și securitate nu puteau vedea modelele de activitate.

Acestea sunt provocări semnificative și există multe întrebări care necesită consultări și discuții suplimentare. Dar dacă putem implementa acest lucru, putem oferi oamenilor mai multe opțiuni pentru a folosi serviciul preferat pentru a ajunge în siguranță la oamenii pe care îi doresc.

Securizarea stocarii datelor

Oamenii doresc să știe că datele lor sunt stocate în siguranță în locuri în care au încredere. Privind la viitorul internetului și a vieții private, cred că una dintre cele mai importante decizii pe care le vom face este aceea în care vom construi centre de date și vom stoca datele sensibile ale oamenilor.

Există o diferență importantă între furnizarea unui serviciu într-o țară și stocarea datelor oamenilor acolo. Pe măsură ce construim infrastructura noastră din întreaga lume, am ales să nu construim centre de date în țări care au un istoric de încălcare a drepturilor omului, precum confidențialitatea sau libertatea de exprimare. Dacă construim centre de date și stocăm date sensibile în aceste țări, mai degrabă decât caching-ul datelor nesensibile, ar putea fi mai ușor pentru aceste guverne să ia informația oamenilor.

Susținerea acestui principiu ar putea însemna că serviciile noastre vor fi blocate în unele țări sau că nu vom putea intra pe alții în curând. Este un compromis pe care suntem dispuși să-l facem. Nu credem că stocarea datelor oamenilor în unele țări este o bază suficient de sigură pentru a construi o infrastructură de internet atât de importantă.

Desigur, cea mai bună modalitate de a proteja datele cele mai sensibile este aceea de a nu le stoca deloc, motiv pentru care WhatsApp nu stochează nici o cheie de criptare și intenționăm să facem același lucru cu celelalte servicii ale noastre.

Dar stocarea datelor în mai multe țări stabilește și un precedent care încurajează alte guverne să caute un acces mai mare la datele cetățenilor lor și, prin urmare, slăbește protecția vieții private și a securității pentru oamenii din întreaga lume. Cred că este important pentru viitorul internetului și a vieții private că industria noastră continuă să fie fermă împotriva stocării datelor oamenilor în locuri unde nu va fi sigură.

Pașii urmatori

Pe parcursul anului următor și dincolo de acest an, există mai multe detalii și compromisuri pentru a lucra prin intermediul fiecăruia dintre aceste principii.

Multe dintre aceste lucrări sunt în faza incipientă și ne angajăm să consultăm cu experți, avocați, parteneri din industrie și guverne – inclusiv autoritățile de aplicare a legii și autoritățile de reglementare – din întreaga lume pentru a obține aceste decizii corecte.

În același timp, folosirea acestor principii este doar primul pas în construirea unei platforme sociale axate pe intimitate. Dincolo de aceasta, gândirea semnificativă trebuie să intre în toate serviciile pe care le construim pe această fundație – de la modul în care oamenii fac plăți și tranzacțiile financiare, la rolul întreprinderilor și al publicității, la modul în care putem oferi o platformă pentru alte servicii private.

Dar aceste întrebări inițiale sunt esențiale pentru a avea dreptate. Dacă facem acest lucru, putem crea platforme pentru partajarea privată, care ar putea fi chiar mai importantă pentru oameni decât platformele pe care le-am construit deja pentru a ajuta oamenii să se împărtășească și să se conecteze mai deschis.

A face acest lucru înseamnă a lua poziție cu privire la unele dintre cele mai importante probleme cu care se confruntă viitorul internetului. Ca societate, avem ocazia de a ne stabili unde stăm, de a decide cum prețuim privat comunicațiilor și cine decide să stabilească cât timp și unde ar trebui stocate datele.

Cred că ar trebui să lucrăm spre o lume în care oamenii să poată vorbi în mod privat și să trăiască liber, știind că informațiile lor vor fi văzute doar de cine doresc să o vadă și nu vor rămâne totdeauna în jur.

Dacă putem ajuta la mutarea lumii în această direcție, voi fi mândru de diferența pe care am făcut-o.„, scrie Zuckerberg.