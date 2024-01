Kamara se numără printre foștii participanți care va privi de acasă ediția din acest an a Survivor All Stars. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, artistul mărturisește că și-ar fi dorit să fie acolo, mai ales că noul format i s-ar fi potrivit ca o mănușă, doar că nu i s-a propus. El are și o presimțire, și anume crede că această ediție nu va fi câștigată de niciunul dintre foștii concurenți care s-au impus la show-urile precedente, ci de o fată.

Chiar dacă a fost lăsat acasă, Kamara îi va susține de la distanță, potrivit mărturisirilor sale, făcute în exclusivitate pentru CANCAN.RO, pe cei doi concurenți care au fost alături de el la ediția la care acesta a participat. E vorba de Ștefania Stănilă și Jorge, cărora artistul le dorește să rămână până la final în Republica Domicană, acolo unde au loc filmările.

În cadrul aceluiași interviu, artistul ne-a mai spus, printre altele, că abia așteaptă ca show-ul să fie difuzat. Și că, în ceea ce-l privește, el ar rezista și 50 de ani să mănânce cocos, crabi sau scoici de mare.

„Regret că nu sunt printre participanți”

CANCAN.RO: De ce nu te regăsim în Survivor All Stars?

Kamara: E o întrebare nu tocmai potrivită pentru mine, ci pentru cei care aleg. Eu nu am refuzat. Mi-aș fi dorit să fiu acolo, dar nu am fost selecționat. Ce pot face în această situație? Nu-mi rămâne decât să mă uit și să mă bucur de show. Consider că întotdeauna producătorii știu mai bine ce fac, pe cine aleg. Dacă așa s-a vrut, eu nu am nimic de comentat.

CANCAN.RO: Regreți că nu te numeri printre participanți?

Kamara: Îmi pare rău că nu sunt acolo. Regret că nu sunt printre participanți, pentru că simt că mai am multe de spus acolo. Și-mi place foarte mult sistemul din acest an, cu eliminări. E mult mai bine așa. Din ce am văzut din promo, e pentru prima oară când concurenții au soarta în mâinie lor. Iar eliminările se fac în urma unui duel, care pe care. Așa cum mi-ar fi plăcut mie.

CITEȘTE ȘI: CE S-A ÎNTÂMPLAT CU LEON, FIUL LUI KAMARA GHEDI, FOST CONCURENT LA SURVIVOR ROMÂNIA. TATĂL MICUȚULUI A RECUNOSCUT: „A FOST CEVA SPECIAL”

Ce presimțire are

CANCAN.RO: Cine crezi că va câștiga?

Kamara: Habar nu am cine va câștiga. Sunt deja trei foști câștigători acolo. Nu știu dacă o să apară și al patrulea. Elena Ionescu, Delea și cu Zani sunt acolo. Vom vedea dacă și Ursa va face parte din proiect. Dar un lucru e clar. Simt că nu va câștiga niciunul dintre cei care au câștigat deja. Asta cred eu. Nu că nu ar putea.

CANCAN.RO: Pe cine susții?

Kamara: De susținut, îi susțin pe cei doi faimoși din echipa în care am fost și eu anul trecut, pentru că alături de ei am îndurat acolo cele mai grele momente. Pe Ștefania Stănilă și pe Jorge. Amândoi mi-au fost aproape de la început. Și eu am fost aproape de ei. Îmi pare rău că Jorge a ieșit atunci din cauza unei accidentări stupide la genunchi. Poate e șansa lui să demonstreze că putea mai mult pe parcurs. Apoi Ștefania a rezistat parcă până în penultima săptămână parcă, în ultimii șase. Consider că merita mai mult. Ambii au șansa lor. Nu știu de ce, dar parcă presimt că anul acesta va câștiga o fată. Rămân faimos forever. Mai sunt faimoși pe care-i simpatizez și pe care-i vor susține dacă cei doi ai mei nu vor mai fi. Dar sper să rămână cât mai mult, până la capăt.

VEZI ȘI: BĂIATUL LUI KAMARA TRECE PRINTR-O NOUĂ DRAMĂ. PĂRINȚII MICUȚULUI LEON AU LUAT O DECIZIE RADICALĂ ÎN PRIVINȚA PREZENȚEI LA ȘCOALĂ

„Am devenit indestructibil din toate punctele de vedere”

CANCAN.RO: Cum s-a schimbat viața ta după Survivor?

Kamara: Am devenit mult mai grijuliu cu mine. Acolo m-am redescoperit. Am devenit mult mai puternic, mult mai predispus să mă lupt cu lucruri și mai grele. Nu că nu aș fi avut până acum. Chiar au fost multe. Dar am devenit un om indestructibil din toate punctele de vedere. Prețuiesc și mai mult viața. Eu și așa eram vegan. Dar acum sunt mult mai atent la ce mănânc și la banii pe care-i dădeam aiurea pe mâncare. Am învățat să am mai mare grijă de relațiile mele interumane. Să prețuiesc și mai mult oamenii valabili de lângă mine. Am văzut cum e să fii departe de ei. A fost o experiență uluitoare, am trăit niște momente fantastice cu acei oameni. A fost superb.

„Ce m-aș duce peste ei cu toiagul”

CANCAN.RO: Vei urmări competiția?

Kamara: Abia aștept să înceapă competiția. Ard de nerăbdare. Vreau să văd ce am ratat până acum. Mamă, ce mi-aș dori să fiu acolo. Ce m-aș duce peste ei cu toiagul. Vai de capul meu! Știu toate zonele acuma. Eu oricum mă descurcam acolo și aș fi supraviețuit și 50 de ani de acum încolo, cu cocos, crabi, scoici din mare și tot ce mai găseam pe acolo.

CANCAN.RO: Cine nu-ți place dintre participanți?

Kamara: În general, îi iau pe toți așa cum sunt. Cum ar fi dacă fiecare am trăi viețile celorlalți? Așa, pe rând. Poate de aceea nu vreau să ajung în situația de a nu-mi place de cineva. Pot să mă supăr, dar îmi trece.

CANCAN.RO: Cine crezi că n-avea ce căuta la această ediție?

Kamara: Toți care au fost la Survivor cred că merităm să fim acolo pentru lupta pe care a dus-o. Unii au stat mai mult, alții mai puțini. Dar toți am luptat. Suntem marea familie Survivor. Forever.

„Ce a fost acolo, a fost un joc”

CANCAN.RO: Te ai împăcat cu Iftimoaie?

Kamara: Eu nu sunt certat cu Ionuț Iftimoaie. Din punctul meu de vedere, totul a luat sfârșit la Survivor. Când m-am întors în România și mi s-au cerut declarații de susținere, le-am făcut. Nu sunt supărat pe el. Ce a fost acolo, a fost un joc. Eu nu aduc jocul în viața reală, pentru că nu are sens. Așadar, nu-i pot spune decât să fie iubit, fericit și sănătos. Și să ne revedem cu bine.

CANCAN.RO: Există vreo vedetă cu care nu vorbești?

Kamara: Nu am pe nimeni cu care să nu vorbesc. Poate au alții cu mine. Eu pe oricine văd, îl salut, vorbesc, nu am nicio problemă, din lumea show-biz-ului sau din lumea reală. Nu că lumea show-bizz-ului nu ar fi reală. Dar se întâmplă unele lucruri ireale acolo.

CANCAN.RO: Ce n-ai putea ierta niciodată?

Kamara: Sunt un om iertător, de fel. Iertarea este divină. Noi avem în noi lumina divină. În general, ce mi se face mie, eu știu să iert. Ce nu prea iert, mi-e greu să trec peste, e un rău făcut celor dragi mine. Înainte de toate, e vorba și de iertatea acelui om. Mă aprind când li se face rău oamenilor mei dragi sau unui om mai slab. Când i se face o nedreptate, eu sunt acolo să intervin. Așa am fost mereu. Pe mine nu mă afectează așa tare o răutate.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.