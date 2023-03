Familia din imagine și-a pierdut pisica în 2017. Ireal cum au găsit-o acum, după 6 ani, tocmai în Australia. Ce se întâmplase, de fapt

O familie din Marea Britanie a avut parte de o surpriză colosală. Pisica lor dispărută a fost găsită după 6 ani, însă animalul de companie se află la o distanță destul de mare, însă costurile depășesc cu mult bugetul familiei. La ce distanță se află pisica, de fapt.

Cei cinci membri ai familiei, Lisa Gregory, soțul ei în vârstă de 57 de ani, James, și cei trei copii ai lor, Mia, Jed și Ostyn, au avut parte de surpriza vieții lor. Pisica lor dispărută a fost găsită după șase ani, dar acum se confruntă cu un proces lung și costisitor de aducere a pisicii la noua lor casă, aflată la 16.000 km distanță.

Tallulah, pe atunci în vârstă de 18 luni, a dispărut în 2017. Pisica nu s-a mai întors în casa lor din nord-vestul Londrei. Lisa bănuiește că a fost hrănită de un localnic și într-un final a decis să păstreze felina.

„Am făcut tot ce se poate face, am postat fluturași, am bătut la ușile vecinilor, am verificat la veterinar. I-am plâns dispariția și am presupus că s-a pierdut sau a murit, pur și simplu nu știam. A fost trist pentru copii. A fost un animal de companie frumos pentru familia noastră”, a declarat Lisa, în vârstă de 45 de ani, pentru Jam Press.

În anul următor, familia și-a făcut bagajele pentru Sydney, Australia. Lisa a declarat că a fost șocată să primească recent un e-mail de la RSPCA, care se prezintă ca fiind cea mai mare organizație caritabilă pentru bunăstarea animalelor din Marea Britanie. Tallulah, motanul familiei, fusese identificată ca fiind un câine vagabond în apropierea reședinței anterioare a familiei, în Kentish Town.

„Tallulah este microcipată și [RSPCA] a încercat să mă contacteze pe numărul de telefon înregistrat, dar acum am un alt număr. Au pus chiar și bilete pe ușă, dar este evident că nu mai locuim acolo. Eram încă neîncrezătoare și i-am rugat să trimită o fotografie și bineînțeles că este Tallulah.

Ea are acum șapte ani și jumătate, iar întregul proces de a duce o pisică în Australia poate dura până la 12 luni. Sunt mulți bani, aproximativ 2.300 de dolari”, a mai explicat Lisa.