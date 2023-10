Familia lui Pavel Bartoș, de la Românii au Talent, s-a prăbușit după un eveniment tragic. Șocul suferit de prezentator în adolescență

Pavel Bartoș se numără printre cei mai îndrăgiți prezentatori de televiziune de la noi din țară, bucurându-se de o carieră îndelungată pe micile ecrane. Este mereu cu zâmbetul pe buze și pare deschis oricărei provocări pe sticlă. Puțini știu totuși ce dramă ascunde colegul lui Smiley de la Românii au Talent. A rămas de mic orfan de tată și a fost nevoit să devină bărbatul familiei. Ce meserii a avut omul de televiziune înainte să cunoască succesul?

Pavel Bartoș ascunde o mare dramă în spatele zâmbetului uriaș. Este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de televiziune, însă drumul spre succes a fost unul anevoios. Actorul a rămas orfan de tată de la vârsta de 16 ani, fiind nevoit să aibă grijă de surorile și de mama lui. A devenit rapid „capul familiei” și a încercat să muncească pe brânci, pentru a avea ce pune pe masă.

„Viața m-a învățat să fiu optimist. Viața m-a pus în niște situații în care a trebuit să găsesc soluții, dar n-am avut timp de gândire. Dacă aș fi avut timp de gândire, probabil că m-aș fi jelit mult. M-aș fi plâns mult, dar am fost pus în fața faptului împlinit și a trebuit să găsesc soluții. (…)

„Nici n-am realizat ce se întâmplă (n.r. când a murit tatăl lui). A trebuit să devin cumva bărbatul familiei, să-mi ajut familia. Nu mi-am pus întrebarea: „Dar oare merit eu chestia asta? Dar de ce mi se întâmplă mie?” Nu gândeam atât de elaborat. N-am avut timp de gândire și a trebuit să iau situațiile ca atare și cumva asta mă bucură pentru că de multe ori mă gândeam așa: „Bă, dar dacă aș fi cerut sfatul cuiva?”

Cu cât ceri sfatul mai multor oameni, cu atât te complici. Toți au câte o părere. Eu am fost nevoit să reacționez și să mă maturizez în urma consecințelor deciziilor mele. Unele au fost foarte bune. Unele au fost foarte proaste, dar am învățat”, a mărturisit Pavel Bartoș, în podcastul „Fain & Simplu”.

Ce meserii a avut Pavel Bartoș înainte să ajungă pe micile ecrane

Înainte să devină celebru, Pavel Bartoș a lucrat ca lăcătuș mecanic, salahor, lucrător comercial, ospătar, chiar și vânzător de mărțișoare. Rudele tatălui său lucrau în construcții, așa că a fost printre primele meserii pe care le-a încercat. A devenit salahor pentru că trebuia să-și ajute familia. A vândut până și mărțișoare, a lucrat ca ospătar sau la un chioșc, până când lucrurile au început să se așeze în viața lui.

„Rudele din partea tatălui lucrau în construcții și atunci unde să te angajezi? Dar mi-am dat seama că nu îmi place. Am făcut-o pentru că trebuia să îi ajut pe ai mei. Am învățat să îi admir pe cei cărora le place munca fizică. Bravo lor! Ce-i al vostru, e pus deoparte. Mie nu îmi place. Sunt un om mai creativ. (…) Când m-am dus în Cluj, trebuia să lucrez. Am fost la non-stop. Am lucrat noaptea. Ziua mergeam la facultate, la ora de balet, dormeam, până mi-au zis profesorii că trebuie să aleg. (…) Am vândut mărțișoare, dar ce n-am vândut. Am fost ospătar, le-am luat pe toate. Am lucrat într-un chioșc”, a mai povestit actorul.