Familia Regală scoate la vânzare hotelul Furnica din Sinaia. Suma uriașă pe care o cere pe Perla Carpaților

Hotelul „Furnica”, una dintre clădirile emblematice ale Domeniului Regal Peleș, a fost scos la vânzare de Familia Regală. Imobilul are o valoare istorică și arhitecturală deosebită, fiind inclus în categoria monumentelor de arhitectură de clasa AAA.

Construit pe un teren de 5.106 metri pătrați, de-a lungul timpului, hotelul a contribuit la reputația Sinaiei, supranumită „Perla Carpaților”.

Hotelul “Furnica” a fost scos la vânzare

Prețul solicitat este de 3,7 milioane de euro. În prezent, hotelul se află închis și păstrat în regim de conservare, urmând ca un viitor proiect de renovare să îl readucă în circuitul turistic.

Decizia de vânzare a fost comunicată autorităților la finalul lunii octombrie 2025 de Majestatea Sa Margareta a României, împreună cu Principesa Elena, Irina Walker, Principesa Sofia și Principesa Maria.

Cine are prioritate la achiziţia clădirii

Procedura de vânzare presupune respectarea dreptului de preemțiune. Ministrul Culturii a transmis deja neexercitarea acestui drept, iar responsabilitatea a fost transferată către Consiliul Județean Prahova și Primăria Sinaia.

Consilierii județeni urmează să dezbată proiectul de hotărâre privind achiziția imobilului. Dacă și CJ Prahova va renunța, clădirea va putea fi vândută pe piața liberă, deschizând calea pentru investitori privați.

Hotelul „Furnica” rămâne un simbol al Sinaiei, cu o arhitectură deosebită și o istorie bogată. Viitorul său depinde acum de decizia autorităților și de interesul potențialilor cumpărători. Dacă va fi achiziționat de investitori privați, imobilul ar putea fi restaurat și reintegrat în circuitul turistic, păstrându-și rolul de reper cultural și istoric al stațiunii.

