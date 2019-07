Jon Bon Jovi a avut concert la București, duminică seara, iar fanii s-au strâns în număr de aproximativ 50.000. Doar că interpretul nu s-a mai ridicat la prestația din urmă cu opt ani, când a concertat în capitala României. Ce i-au reproșat fanii veniți chiar și din afara țării noastre?

Dezamăgire în rândurile oamenilor care au venit, duminică seara, la concertul lui Bon Jovi, asta pentru că vocea celebrului interpret a lăsat mult de dorit. Chiar el avea să recunoască faptul că nu s-a prezentat ca-n vremurile de glorie. Mai mult, show-ul s-a scurat cu jumătate de oră.

Pe trei ecrane uriaşe au fost proiectate imagini cu Bucureştiul şi, iar pe parcursul concertului acestea au fost înlocuite cu acelea în care Bon Jovi cântă piesele lui cu care a făcut valuri. Startul a fost dat cu puţine minute înainte de ora programată, 20.30, iar concertul ar fi trebuit să se încheie la 23.00. Dificultăţile cu care s-a confruntat Jon Bon Jovi au făcut însă ca show-ul să ia sfârşit mai devreme. Concertul celebrului artist a făcut parte din turneul european „This House is Nor For Sale” al trupei Bon Jovi. Acesta s-a încheiat, duminică seară, la Bucureşti.

Jon Bon Jovi şi-a scurtat concertul de la București cu 30 de minute

Așa și-a început recitalul Bon Jovi, la concertul de la București. „Să nu pierdem prea mult timp vorbind (…) Vom cânta piese de pe noul album, «This House is Not For Sale», dar vom parcurge catalogul, de la «Slippery When Wet», «New Jersey» până la «Keep the Faith» şi «Lost Highway». Dacă sunteţi cu adevărat drăguţi, voi merge înapoi de tot”, a spus el.

Dar… vocea l-a trădat pe Bon Jovi chiar din startul concertului. Deși ajutat de efecte, Jon Bon Jovi a renunţat să cânte cele două ore şi jumătate după ce a revenit la bis pentru „Livin’ on a Prayer”. Totuşi, publicul entuziast a convins. În urma unei scurte „şedinţe” de pe scenă, trupa a mai cântat două piese, iar înainte de ultima, solistul în vârstă de 57 de ani a regretat că nu s-a ridicat la nivelul aşteptărilor fanilor săi de la Bucureşti. „Îmi pare rău că nu am fost chiar pe ritm”, a spus artistul, potrivit click.ro.

Fanii, dezamăgiți de prestația lui Bon Jovi în concertul de la București. ”E clar…”

Mulți dintre spectatori au ales să plece mai repede de la concertul lui Bon Jovi! Artistul nu se ridicase la înălțimea așteptărilor acestora. “Din moment ce plecăm acum, e clar că se putea și mai bine. Sonorizarea proastă .. sau nu sonorizarea, vocea… Cred că e puțin obosit artistul”, “Trupa super bună… Interpretul probabil că nu mai poate”, “Nu mi-a plăcut. L-am văzut și în 2011, parcă, și a fost super. Acum…la pământ… nu îl mai ține vocea”, sunt câteva remarci ale celor care au participat la concert duminică seara, în Piața Constituției.

După două ore de muzică și voie bună, trupa s-a înclinat în fața fanilor. Cântăreții le-au mulțumit oamenilor prezenți pentru energia transmisă și pentru căldura cu care au fost primiți pe scenă.