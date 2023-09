Fapta odioasă îi provoacă coșmaruri! Ce a declarat Loredana, tânăra care a ucis-o pe Alina la Mangalia: „Am început să mă rog să mă ierte”

Fapta odioasă din Mangalia îi provoacă un real coșmar! Loredana, tânăra care a ucis-o pe Alina, cea mai bună prietenă a ei, a mărturisit că a visat-o. Tânăra de 18 ani a fost audiată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, acolo unde a expus filmul tragediei din Mangalia, din data de 6 august. Loredana a mărturisit, la audieri, că ar fi fost dezamăgită de Alina, la momentul respectiv, pentru că i-ar fi refuzat împăcarea. Detaliile se află mai jos, în articol.

Crima din Mangalia a îngrozit întreaga țară. În data de 6 august 2023, în jurul orei 05:30, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Mangalia au fost sesizați cu privire la existența unui cadavru. Se afla sub o bancă, într-un parc. Descoperirea macabră a fost făcută de un pescar. Oamenii legii s-au deplasat la fața locului, acolo unde au identificat cadavrul. În urma cercetărilor, s-a descoperit că Alina, o fată de 18 ani din Vaslui, fusese omorâtă de cea mai bună prietenă a ei, Loredana.

Vezi și CE I-A CERUT LOREDANA, TÂNĂRA CARE ȘI-A UCIS CEA MAI BUNĂ PRIETENĂ, MAMEI SALE SĂ-I ADUCĂ ÎN AREST: ”AM AVUT UN ȘOC!”

Tânăra care a ucis-o pe Alina era dezamăgită că nu se împăcase cu ea, după ceartă

Loredana Atănăsoaie a povestit lanțul tragic al evenimentelor din luna august. La audieri, tânăra de 18 ani a mărturisit cum și-a ucis cea mai bună prietenă. Totul ar fi pornit de la o ceartă pe care a avut-o cu Alina. Între cele două ar fi existat o adevărată tensiune care, în cele din urmă, s-a transformat într-o crimă. Loredana a spus la audieri că, înainte să aibă loc crima, între cele două ar fi existat o răfuială. Apoi, Loredana a înjunghiat-o mortal pe Alina și a povestit cum a vrut să scape de cadavru.

„În timp ce era întinsă în pat, cu lumina stinsă, eu eram lângă patul ei, ea fiind cu fața spre perete, moment în care Alina s-a mișcat, eu plângeam pentru că nu voiam să o înjunghii, însă m-am speriat și am lovit-o cu cuțitul în gât când Alina s-a întors către mine. Imediat, Alina s-a ridicat din pat asupra mea, eu scăpasem cuțitul. Alina m-a lovit cu pumnul în față, moment în care am căzut eu la pământ. În cădere, am dărâmat scaunul din cameră și probabil atunci s-a produs zgomotul.

În timp ce eram la pământ, Alina m-a strâns de gât, mi-a produs acele leziuni la gât și căuta cuțitul care era pe podea, întrucât era încă întuneric în cameră. Am început să caut și eu cuțitul în cameră de frică să nu mă lovească Alina, l-am găsit și am lovit-o în umăr”, a spus Loredana, potrivit Gandul.ro.

Loredana susține că a avut un coșmar cu Alina, tânăra ucisă în Mangalia

Loredana a susținut la audieri că regretă fapta pe care a făcută. Susține ca ar exista momente când se gândește la Alina și chiar a avut un coșmar.

„Încă o dată, regret fapta pe care am săvârșit-o și îmi pare foarte rău de ce s-a întâmplat, am momente când încă mă gândesc la ea, am avut chiar și un coșmar cu Alina și am început să mă rog să mă ierte”, a mai spus Loredana.

Vezi și IUBITUL ALINEI, FATA OMORÂTĂ LA MANGALIA, N-A MAI PUTUT SUPORTA. A CEDAT ȘI A LĂSAT MESAJUL DRAMATIC. „PĂCAT”

sursă foto: Facebook