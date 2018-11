Fata Corinei Dragotescu, la un pas de tragedie! Jurnalista a dezvăluit totul pe Internet: “M-a sunat că are dureri mari“

Fata Corinei Dragostescu a fost la un pas de tragedie, după ce a acuzat dureri mari de burtă. La îndemnul mamei sale, care se află în California, a chemat salvarea, iar medicii de pe ambulanță au diagnosticat-o cu pietre la rinichi, recomandându-i să facă un ecograf. (Cum câștigi bani rapid)

În urma analizelor, s-a descoperit că avea apendicită și au băgat-o de urgență în operație. Jurnalista a tras un semnal de alarmă, povestind această întâmplare, care avea să se transforme într-o tragedie dacă nu descoperea la timp diagnoticul corect.

“Fata mea e in Bucuresti, eu in California. Azi dimineata m-a sunat ca nu se simte bine si are dureri mari de burtica.I-am zis ca trebuie sa cheme urgent salvarea ca poate fi o apendicita ca acuzase dureri, in aceeasi zona si saptamana trecuta cand era aici.



Salvarea a venit, dupa o ora, si medicul de pe salvare i-a spus ca are pietre la rinichi. Totusi i-a dat o trimitere la Elias pentru o ecografie si un consult. Cand a ajuns la Elias i-au spus ca o baga imediat in operatie ca e apendicita.Noroc cu sora mea ca a putut sa stea langa ea.

Cum e totusi posibil ca un medic de pe Salvare sa confunde o criza renala cu o apendicita, mai ales cand apendicita, se stie, are complicatii oribile, cu fiecare ora care trece?", este mesajul postat de Corina Dragotescu pe pagina sa de Facebook.

A fost diagnosticată cu cancer

Corina Drăgotescu s-a luptat ani buni cu cancerul. Jurnalista a reuşit să învingă cumplita boală şi acum vrea să se bucure din plin de viaţă. Boala s-a vindecat, dar periodic trebuie să meargă să-şi facă analizele pentru a se asigura că boala nu recidivează. După o operaţie şi mule şedinţe extenuante de chimioterapie, în urma cărora şi-a pierdut întreaga poadoabă capilară şi a suferit mult, Corina a ieşit învingătoare.