Fata lui Sorin Bontea, apariție de vis! Miruna arată de nota 10 | FOTO

Miruna Bontea, fiica juratului de la Chefi la Cuțite, reușește să atragă toate privirile! Tânăra este foarte activă în mediul online, acolo unde are o comunitate destul de mare. Adolescenta este urmărită de aproape 35.000 de persoane pe contul ei de Instagram!

Fiica lui Sorin Bontea face ravagii pe internet. Miruna este foarte urmărită pe Instagram și apreciată de comunitatea ei. Tânăra este activă pe internet, unde postează diverse fotografii și videoclipuri. Recent, aceasta i-a luat pe toți prin surprindere, după ce a publicat câteva imagini cu ea în costum de baie. Fiica juratului de la Chefi la Cuțite i-a pus pe toți pe jar cu ultima sa apariție. Mulți sunt cei care au apreciat felul în care arată și au ținut să-i și transmită acest lucru. Miruna a primit numai laude de la internauți, atunci când a venit vorba despre aspectul ei fizic. Are o siluetă „trasă prin inel” și nu ezită s-o afișeze de fiecare dată când are ocazia.

Cum arată în costum de baie fiica lui Sorin Bontea

Miruna Bontea a postat, de curând, mai multe fotografii dintr-o vacanță. Tânăra a apărut în costum de baie pe internet, fapt ce a încins imaginația multor internauți. Ce-i drept, fiica lui Bontea are o siluetă de invidiat! Apariția ei a fost foarte apreciată și comentată pe Instagram, unde admiratorii ei s-au înghesuit să-i transmită mesaje.

„Esti perfecta!”/ „Bombardiera lui Bontea”/ „Frumoasă”, sunt doar câteva comentarii de la postarea Mirunei. De altfel, tânăra a fost comparată cu fotomodelul Kendall Jenner. ”Kendall Jenner a sunat și a zis că-și vrea pozele înapoi”, a scris o tânără.