„Fatala” lui Florin Salam în plin război cu Dan Bursuc. Celebrul manelist a primit o veste uriașă de la propria fiică

Betty Salam a oferit un interviu plin de surprize, în exclusivitate pentru CANCAN.RO! Extrem de jovială și volubilă, fiica cea mai are lui Florin Salam a anunțat, în premieră, ce cadou cu greutate ar dori să facă în semn de recunoștință pentru marele cântăreț. Artista dorește cu orice preț să realizeze un film care să conțină cele mai importante pasaje din viața lui Florin Salam, cu bune și cu rele, dar cel mai important, cu multă emoție.

Până să dea startul grandiosului proiect, Betty se declară pusă pe treabă. Și chiar dacă e vară, cântăreața nu se gândește deloc la vacanță. Cu atât mai mult cu cât relaxarea nu mai e ce era odată, înainte să apară băiețelul Matthias în viața ei și a lui Cătălin Vișănescu. Vedeta consideră că cei mici sunt ușor prea zglobii, în comparație cu generația din care Betty face parte!

( NU RATA: FLORIN SALAM A FOST EXTERNAT, IAR CANCAN.RO L-A PRINS ÎN “FLAGRANT”. IMAGINILE PRĂBUȘIRII! “REGELE” ESTE… )

Nepoțelul lui Florin Salam, Matthias, îi dă de furcă lui Betty: „Generația asta e agitată rău de tot!”

CANCAN.RO: Cum te-ai simțit că s-a cântat și piesa tatălui tău, Saint Tropez, la Neversea, băgată de Ganacci?

Betty Salam: Eu mă bucur extraordinar de tare pentru succesul tatălui meu, dar pe mine nu mă miră. Sunt modestă eu acum. Nu mă miră, pentru că știu că România îl iubește foarte mult pe tatăl meu, muzica lui este apreciată foarte tare și el ca artist. Și pentru mine nu e o mirare!

CANCAN.RO: E vară, te pregătești să pleci în vacanță?

Betty Salam: Nu, nu vreau să plec în vacanță. Vreau să-mi termin ce am de făcut și după aceea vreau să plec într-o vacanță cu cel mic, cu soțul meu, cu câțiva prieteni și să ne întoarcem la treabă iar. Sunt pusă pe treabă.

CANCAN.RO: Când pleci cu cel mic în vacanță, trebuie să ai grija aceea permanentă, nu mai e relaxarea ca pe vremuri, nu?

Betty Salam: Nu, sunt foarte agitați copiii ăștia de acum, generația asta e agitată rău de tot. Noi, chiar dacă nu eram mai liniștiți, aveam o joacă mai mișto. Adică ne puneam pe un trotuar, ne jucam fel și fel de jocuri, poate mâncam și de pe jos. La ora 20, 21, 22 maxim, eram somn. Mâncai un șnițel în pâine, te duceai acasă, puneai capul pe pernă și te trezeai a doua zi să te duci la școală. Dar copiii din ziua de astăzi sunt foarte agitați, nu știu de ce!

CANCAN.RO: Crezi că așa sunt toți copiii sau doar cei care au acces la un trai superior? Pentru că generațiile precedente poate au crescut cu mijloace ușor limitate…

Betty Salam: Eu am avut o copilărie foarte mișto, o copilărie cum au avut toți copiii normali. Eram murdară, cu fel și fel de jocuri mișto, mă urcam în copaci. Matthias, copilul meu, nu va avea această copilărie, din păcate. Și mulți copii vor simți lipsa asta peste ani de zile. Ei stau pe telefon, la școală și la grădiniță nu știm ce fac ei pe acolo. Îmi pare rău să spun asta, pentru că nu mai au copilăria pe care noi am avut-o. Și o spun cu o mare tristețe.

( CITEȘTE ȘI: BETTY SALAM ȘI SOȚUL EI, TURĂ DE HERĂSTRĂU ÎN DOI! SE IUBESC CA-N PRIMA ZI! )

Betty face dezvăluiri despre starea de sănătate a lui Florin Salam, după externarea din spital: „A luat decizia să meargă pe un drum mult mai bun pentru el!”

CANCAN.RO: Matthias se înțelege bine cu copiii lui Florin?

Betty Salam: Normal că se înțeleg bine, sunt aproape de o vârstă, așa a fost să fie. Eu am luat această decizie, cu toate că am făcut copilul foarte devreme, dar nu-mi pare rău. S-a întâmplat ca eu să mă maturizez, să mă cunosc pe mine, să devin o Betty mai bună. Și evoluez din ce în ce mai mult, pentru că Matthias îmi dă puterea asta, să devin cea mai bună variantă a mea.

CANCAN.RO: Crezi că te antrenează și cei mici ai tatălui tău, ești uneori mamă și pentru ei?

Betty Salam: Da, normal, eu am fost mamă și pentru fratele meu, când s-a întâmplat cu maică-mea. Practic eu l-am crescut și știu cum se crește un copil.

CANCAN.RO: Cum și-a revenit tatăl tău după externare?

Betty Salam: Este bine acum, îi mulțumesc bunului Dumnezeu. Mă bucur din tot sufletul că a luat decizia să meargă pe un drum mult mai bun pentru el, pentru sănătatea lui, într-un mediu de viață mult mai sănătos. Este inevitabil să nu te lovești de anumite situații, pentru că ești artist. Vorbesc din punctul lui de vedere, fiind artist te lovești de anumite probleme sau scandaluri, că au apărut fel și fel de chestii acum. Dar este inevitabil.

( VEZI ȘI: FLORIN SALAM A DISCIPLINAT-O PE BETTY! CUM A REACȚIONAT MANELISTUL, DUPĂ CE FIICA LUI ȘI COSTELUȘ DE LA CLEJANI S-AU CERTAT: „DACĂ NU ERA FATA MEA…” )

O ecranizare despre viața familiei lui Florin Salam, cel mai mare deziderat al lui Betty: „Nu mă las, vreau să fac un film cu tatăl meu, la cinema sau pe Netflix!”

CANCAN.RO: Tu mai stai pe TikTok după episodul de atunci, în care a fost implicat Costeluș de la Clejani?

Betty Salam: Eu am intrat atunci pe live, îmi promovam piesa, pe care trebuia să o lansez următoarea zi. Și eu am intrat acolo, s-a întâmplat o porcărie, am intrat prima dată cu Nicu de la Căzănești. Nu știu de unde au apărut anumite persoane, nu știu să dau accept. De acolo a pornit tot scandalul, eu nu știu să fac live-uri, nu îmi place să fac «tap, tap, donați». Intru când vreau să promovez o piesă, când vreau să vorbesc despre muzică, când vreau să intru cu cineva din industria mea. Nu te gândi că stau eu pe live-uri, nu îmi place!

CANCAN.RO: Florin își face reality-show, o să fie postat pe internet. Vei fi și tu parte din acest proiect?

Betty Salam: Voi face și eu parte din asta. Dar el este rolul principal, normal, va fi viața tatălui meu pusă pe YouTube, momentan. Visul meu, o spun în premieră, visul meu, și nu mă las, vreau să fac un film cu tatăl meu, la cinema sau pe Netflix, să spunem tot despre viața noastră, să ne asumăm orice. Va fi cel mai tare film din România, crede-mă! Sunt sigură, pentru că e foarte multă emoție acolo.

( ACCESEAZĂ ȘI: EXISTĂ RIVALITATE ÎNTRE KARMEN SIMIONESCU ȘI BETTY STOIAN? FIICA LUI ADRIAN MINUNE A DAT CĂRȚILE PE FAȚĂ! )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.