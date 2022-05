Faza anului, zilele trecute! Întâlnire de gradul O între Borcea, Pelinel și Boureanu! Toate detaliile AICI!

Dupa nouă ani de relație, dupa cum se știe foarte bine, Valentina Pelinel și Cristian Boureanu au ales să meargă pe drumuri separate. Ulterior, ex-fotomodelul s-a căsătorit cu Cristian Borcea – prietenul lor foarte bun de familie, care i-a dăruit un băiat și gemene. Zilele trecute, dupa atata timp, Boureanu s-a intersectat cu milionarul și cu blondina. Nas in nas. Asta este, de departe, faza anului. A avut loc, practic, o întâlnire de gradul zero, iar CANCAN.RO are detalii și informații în exclusivitate.

Ca un milionar care se respectă, fostul acționar dinamovist Cristi Borcea nu se uită la bani atunci când vine vorba despre partenera sa de viață. Omul de afaceri pune totul „pe pauză” când este cazul și pleacă alături de Valentina Pelinel în vacanțe de lux. Cuplul a ales să se relaxeze în Italia, potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO. Cei doi nu au fost singuri, ci alături de câțiva prieteni comuni. Printre care spun sursele noastre o brunetă “criminală”.

(VEZI AICI: CRISTI BORCEA A SCHIMBAT PLACA! DUPĂ CE A PETRECUT CA BOIERII ĂIA MARI ȘI VALENTINA I-A DANSAT ÎN POALĂ, ACUM…)

Întâlnire în aeroport

Povestea, însă, abia acum începe. Cristi Borcea a simțit nevoia să schimbe decorul. Potrivit surselor CANCAN.RO, milionarul și Valentina Pelinel și-au convocat „echipa” la o mică ședință în urma căreia s-a stabilit „ținta”. S-a votat pentru Capri, locație care nu a fost deloc aleasă întâmplător. Pe coasta amalfitană, afaceristul își are ancorat iahtul personal și, în plus, acolo s-a legat și relația dintre el și blondină.

Unii spre Capri, alții spre… zări necunoscute

Astfel, Cristian Borcea, Valentina Pelinel și anturajul s-au urcat într-o aeronavă BLUE AIR în primul rând, cursa București – Napoli. Unde, surpriză, au întâlnit o cunoștință veche: Cristian Boureanu, fostul partener al Valentinei si prietenul lui Borcea. Singur-cuc. Au dat practic nas în nas în avion, situație … na, neplăcută.

„Wow, ce oameni!„, a fost reacția lui Cristian Boureanu, care s-a zăpăcit, nu știa ce să mai zică.

O liniște apăsătoare s-a lăsat după, aia e, a trecut.

Spre dosebire de Cristian Boureanu, care a zburat spre zări necunoscute, Cristi Borcea, Valentina Pelinel și „exhipa” au avut parte de un transfer privat cu elicopterul spre Capri, cu elicopter, care i-a așteptat chiar pe aeroport, potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO. I-a costat undeva la 2000 de euro, dar a durat 20 minute față de câteva ore cu “autobuzul” plutiror. Asta, da, viață de milionar!

Putem doar bănui ce a urmat. Cristian Borcea și-a răsfățat iubita mai mult ca niciodată la Capri, unde, probabil, a cheltuit o mică avere, în timp ce Cristian Boureanu, ex-ul Valentinei Pelinel s-a „refugiat” într-un loc doar de el știut, pentru a-și linge rănile. Foarte probabil nu singur, ci cu o tânără speranță.

(CITEȘTE ȘI: ȘI BOGAȚII PĂȚESC CHESTII! CRISTI BORCEA ȘI-A ÎNCURCAT, ÎN PARCARE, QR8-UL DE 200.000 € ȘI …)

Scandal conjugal incredibil între Cristian Boureanu și Valentina Pelinel

Cristian Boureanu și Valentina Pelinel au format timp de multi ani unul dintre cele mai fericite cupluri din România, iar iubirea lor părea să dureze o viață. În 2013, cei doi se afișau ținându-se de mână la toate evenimentele mondene. Anunțul că urmează să divorțeze a luat prin surprindere pe toată lumea.

(NU RATA: NU E COMISARU’ PARAIPAN, E CRISTI BORCEA! MILIONARUL ROMÂN S-A ”TELEPORTAT” ÎN PARC, DIRECT PARCĂ DIN FILMELE LUI SERGIU NICOLAESCU!)

Despărțirea a survenit în urma unei vacanțe la munte, acolo unde Valentina și fostul deputat au petrecut alături de o gașcă de prieteni. Blondina s-a lovit pe pârtia de schi și s-a accident destul de tare.

Ea a avut nevoie de ajutorul medicilor, care i-au pus și o atelă. A doua zi, Valentina Pelinel a plecat în America pentru a se trata, acolo unde a stat timp de o lună. În acest timp, a anunațat că divorțează, fără să dezvăluie motivul. Ulterior, separarea a fost oficializată.

În acea perioadă, au exista voci care au susținut că în vacanța aceea la munte, cei doi s-au certat cumplit, iar CANCAN.RO a aflat și care a fost motivul discuțiilor aprinse: „În acea vacanță, Valentina a stat izolată, tot timpul era cu telefonul în mână. Și la masă se asigura că stă într-un alt colț față de Cristian Boureanu. La un moment dat, el s-a dus după ea și a găsit-o vorbind prin mesaje. Pelinel nu a mai avut cum să mai nege că vorbea cu Cristi Borcea. Se spune că el i-ar fi dat și o palmă atunci, și-ar fi pierdut controlul. Boureanu a suferit enorm, mai ales că și prima soție l-a înșelat. De atunci, el nu a mai vrut să audă de Valentina, dar nu a spus nimănui ce s-a întâmplat de rușine”, a declarat un apropiat al celor doi, pentru CANCAN.RO.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.