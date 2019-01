Pam Roberts, de 49 de ani, este din Maidstone, Kent, Anglia, si sufera de o boala rara numita SSCD, boala care o innebuneste.

Femeia care isi AUDE toate organele, zilnic, sustine ca e torturata. Aceasta nu va scapa niciodata de aceste sunete. Boala pe care o are ea la creier este rara. Medicii sustin ca nu pot face nimic pentru ea, informeaza mirror.co.uk.

„Cel mai dificil lucru pentru mine e sa imi aud vocea ‘sparta’, tot timpul. Nu pot scapa de ea. Sunt zile grele in care nici macar nu raspund la telefon pentru ca nu suport sa ma aud. Trebuie sa am sunet in fundal constant ca sa nu ma mai gandesc la organele mele.

Sora mea mai mare iubeste muzica live si mama mea iubeste shoppingul in centre comerciale mari. Obisnuiam sa merg cu ele, dar nu mai suport zgomotele. Imi dezamagesc zilnic familia si prietenii, dar nu ma inteleg ca sufar. Te afecteaza mental si te baga in depresie. Am ramas doar o cochilie din fosta femeie care eram”, sustine femeia.

Află pe Ciao.ro cum se numește boala ei!