Femeia care va avea grijă de acest bătrân din Vaslui va primi toată averea lui! Care sunt criteriile de selecție

Un bãtrân de 85 de ani din Vaslui e dispus să-și lase toată averea pe care a agonist-o o viață întreagă unei femei care să-l îngrijească. Există însă și câteva criterii de selecție!

Aurel Pricop are aproape 85 ani si o gospodărie ca la carte, de care nu mai poate avea grijă, ca să nu mai punem la socoteală faptul că niciunul dintre copiii lui nu mai este interesat să-l caute: “Am trei băieti, dar nu prea îi intereseazã de viata mea. Le-am fãcut case tuturor, iar acum nici nu se uită la mine. Cine vine să aibă grijă de mine îi dau tot ce am pe numele meu, adică o casă pe strada Dimitrie Cantemir, trei hectare de pământ si o masină”, spune bătrânul. Potrivit acestuia, criteriile pe care trebuie să le îndeplinească persoana eligibilă pentru acest post sunt: să fie o femeie de peste 50 ani, serioasă si gospodină, scrie vremeanoua.ro.

Aurel Pricop a lucrat toatã viata în domeniul tehnologic, mai întâi ca maistru, iar apoi ca inginer. În paralel, a fost si muzicant. A cântat la acordeon, inclusiv pe la nunti. “Am fost un om activ toatã viata. Am muncit la uzinã, am cântat la nunti cu acordeonul, am fost vânãtor, am construit trei case. Nu singur, împreunã cu sotia mea, Dumezeu s-o ierte, care a murit acum 15 ani. A cãzut si s-a lovit grav la cap. Jumate a fost a paralizatã si nu s-a mai putut face ceva. Am fost cu cea peste tot, dar nu a mai fost sã fie. Am trei copii, care nici nu se uitã la mine. Le-am spus cã eu caut pe cineva care sã aibă grijă de mine, iar la schimb îi dau tot ce am, dar nu-i intereseazã, că au de toate. Eu am o pensie bună, nu îmi mai trebuie nimic, decât un ajutor în gospodărie”, spune bãtrânul.

“Facem acte la notar, ca totul sã fie în regulă”

Acesta spune cã e dispus sã facã acte la notar celei care îsi ia angajamentul cã va avea grijã de el: “nu vreau o femeie pentru mine, cã sunt bãtrân de acum, ci o femeie serioasã, gospodinã, care sã facã curat, mâncare, sã mã ajute la treburile gospodãresti. Dacã e cazul, o si plãtesc, numai sã fie serioasã si sã nu mã încurce. Eu am nevoie de liniste, nu-mi mai arde de distractii sau de gãlãgie. Nu vreau sã fie o familie, pentru cã e mai complicat, ci o femeie mai în vârstã, nu tânãrã, care sã fie de treabã si harnicã. Facem acte la notar, ca totul sã fie în regulã. Dar trebuie sã-si ia angajamentul cã face treaba asta pânã la sfârsitul vietii mele. Îi las tot: casa în care locuiesc acum, de pe strada Dimitrie Cantemir, trei hectare de pãmânt si o masinã. Eu oricum nu pot sã mai conduc de luna viitoare, când împlinesc 85 ani, nu mã mai lasã Politia”, spune bãtrânul. Numãrul de telefon la care poate fi contactat este 0743953652.